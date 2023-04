L'istituto "Achille Pace" a scuola di sicurezza con i Vigili del fuoco

TERMOLI. Promuovere salute e sicurezza, da sempre uno degli obiettivi primari dell’istituto Achille Pace di Termoli.

L’incontro di sensibilizzazione sulla sicurezza per gli alunni, le famiglie e il personale scolastico si è svolto lo scorso 19 aprile e, si replicherà il prossimo 26 aprile, alle ore 10 presso l’auditorium della scuola, grazie alla preziosa collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Del Corpo Nazionale. Per l'associazione dei Vigili del fuoco presente Aldo Ciccone, ex capo distaccamento in pensione, che ora cura anche una rubrica di prevenzione su Termolionline.it.

Lo scorso mercoledì 19 aprile, gli studenti della Secondaria di primo grado hanno incontrato gli esperti per discutere sui temi della sicurezza a scuola. Svolgere la propria attività a scuola in sicurezza rappresenta un bisogno collettivo, che deve essere garantito con l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dell’ambiente scolastico. Sensibilizzare e monitorare costantemente la situazione della sicurezza e adottare misure correttive in caso di problemi o situazioni pericolose deve essere l’obiettivo di tutta la comunità scolastica per prevenire situazioni di rischio e pericolo della propria e altrui incolumità.

Mentre mercoledì 26 aprile, alle ore 18, toccherà alle famiglie e al personale scolastico incontrare gli esperti per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione degli incidenti domestici, intesi come eventi improvvisi e involontari che si verificano all’interno dell’abitazione e nelle sue pertinenze (giardino, garage, cantina, cortile).

Incidenti che rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica, sia per la loro incidenza nella popolazione sia per la gravità degli esiti; inoltre i dati italiani evidenziano un incremento di tali eventi, soprattutto in età pediatrica. Durante il dibattito gli esperti illustreranno le tecniche di disostruzione delle vie respiratorie nell’adulto e nel bambino con esercitazioni pratiche che coinvolgeranno anche i presenti in auditorium.

L'evento sulla formazione e sulla sicurezza ha visto come relatori il Capo distaccamento dei Vigili del fucoo di Termoli e Santa Croce, Gianfranco Galuppo, che ha portato i saluti del Comandante Provinciale ingegner Di Tullio e del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Molise, Ingegner Tornatore, e il Vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Corpo Nazionale, Aldo Ciccone. Giornata interessante e ricca di domande da parte degli alunni che, dopo aver svolto una prova di evacuazione, hanno potuto confrontarsi con gli esperti per formarsi e dirimere i dubbi della prova appena espletata.

