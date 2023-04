«Io piccolo cittadino», alla scoperta delle istituzioni con l'assessore Ciciola

TERMOLI. I bimbi della scuola “Campolieti” in visita in Comune per incontrare l’assessore all’Istruzione, nell'ambito del progetto "Io piccolo cittadino".

Giovedì mattina l’assessore ai servizi educativi Silvana Ciciola ha incontrato nella sala consiliare tutti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia “Campolieti”. I bimbi, accompagnati dalle loro maestre Loana, Giuseppina e Loredana e dalla coordinatrice didattica, suor Concetta, sono arrivati presso la sede del Comune in mattinata. Durante l’incontro, voluto dalla scuola dell’infanzia “Campolieti” i piccoli hanno cantato l'inno di Mameli e consegnato all'assessore un disegno raffigurante la bandiera italiana con le impronte dei bambini.

I bambini accolti in Comune, hanno potuto assistere ad una piccola lezione di educazione civica: l’assessore ha giocato con i loro ricreando la composizione della giunta e dei consiglieri. I bimbi hanno posto tante domande. Hanno visitato tutti gli uffici ed all’anagrafe sono state con segnate loro le carte di identità.

