L'orchestra della "Brigida" trionfa al concorso nazionale "Musica d’Insieme e Solisti"

L'orchestra della "Brigida" trionfa al concorso "Musica d’Insieme e Solisti": il commento di Marra

TERMOLI. L’Orchestra dell'Istituto comprensivo "Brigida" di Termoli continua a incassare successi e conquista il Primo premio assoluto alla quindicesima edizione del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti "L. Montini" nella categoria orchestre.

La serata conclusiva della rassegna si è tenuta sabato 22 aprile nella splendida cornice del Teatro Savoia di Campobasso.

I giovani talenti, in una serata dedicata ai vincitori, guidati dai direttori d'orchestra Gianluca De Lena e Armando Varriano, hanno dato vita a una esibizione impeccabile e fortemente coinvolgente, aggiudicandosi anche il primo premio come miglior arrangiamento per il brano "Adiemus".

Un'esperienza molto positiva e di crescita per gli alunni che hanno mostrato di sapersi esprimere in un linguaggio che arriva dritto al cuore di chi ascolta.

Il prestigioso riconoscimento non fa altro che confermare il grande valore dell'orchestra della "Brigida", formata da flauti, violini, chitarre e pianoforti.

Un successo conseguito grazie anche alla professionalità dei docenti di strumento musicale: Angela Tulipano, Esmeralda Frascatore, Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Armando Varriano.

Il Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti è stato indetto dall’istituto comprensivo “L. Montini” di Campobasso, con il patrocinio della Regione e del Consiglio Regionale del Molise, della Provincia e del Comune di Campobasso, dell’Usr del Molise, della Camera di Commercio, del Lions Club e dell’Unimol.

