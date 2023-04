I “valori della resistenza” sul territorio

GUGLIONESI. Doppio appuntamento a Guglionesi in occasione del 78esimo anniversario della "Festa della Liberazione". L'Arci "Francesco Jovine" e l'associazione di promozione sociale "L'@ltra Guglionesi", saranno in piazza con due eventi significativi.

L'@ltra Guglionesi, con il patrocinio del Comune, alle ore 10 presso il Monumento dei Caduti nella villa comunale di Castellara, ospiterà i bersaglieri delle sezioni di Termoli, Ururi e Petacciato.

Mentre l'Arci "Francesco Jovine" presenterà presso la “Casa del Fanciullo”, la raccolta di disegni e pensieri di Francesco Piobbichi, dal titolo “Sul mare spinato”, che racconta la sofferenza dei migranti.

Operatore umanitario, Francesco Piobbichi vive da diversi anni a Lampedusa e fa parte dello staff dell’Osservatorio per le migrazioni di Mediterranean Hope – Programma rifugiati e migranti della Fondazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

La sua raccolta si compone di ventidue racconti di viaggio di vita e di morte, narrati in forma semplice e lapidaria attraverso un disegno accompagnato da alcuni versi di vera e propria poesia civile.

Con le sue matite colorate Piobbichi ci racconta la storia terribile di Segen, morto subito dopo l’arrivo a Pozzallo; la storia di una madre aggrappata al corpo del figlio senza vita in mezzo al mare; il volto e le immagini dei naufraghi avvolti da teli termici che, nelle notti di Lampedusa, sembrano stelle; la storia di un bambino attaccato alla flebo disegnato come un piccolo condottiero su un gommone alla deriva.

Ma perché raccontare queste storie di dolore e di morte il 25 aprile “Festa della Liberazione”?

Perché sono “disegni e versi” che parlano al cuore e che tendono a risvegliare quel sentimento di solidarietà che contraddistingue il nostro Paese; che ci ricordano le commosse parole del presidente Mattarella affinché il cordoglio si traduca in scelte operative; che ci ricordano le toccanti parole di Papa Francesco affinché i “viaggi della speranza non si trasformino in viaggi della morte”.

In queste storie di “dolore e morte” è giusto sottolineare episodi di “senso di dovere di umanità” come quelle dei bagnanti che, a Siracusa, formano una “catena umana” per salvare i migranti stipati in un barcone arenato a poca distanza dalla spiaggia.

Sono “disegni e versi”, quelli di Piobbichi, che ci ricordano i “valori della resistenza”, che hanno ispirato il testo Costituzionale, incentrati sulla solidarietà economica e sociale; che ci ricordano l’importanza del giornata del 25 aprile, “Festa della Liberazione” (istituita con il Decreto 185 del 1946), che segnò la fine della brutale e spietata occupazione nazista e il crollo definitivo del fascismo e delle vergognose “leggi razziali”; che ci ricordano che la nostra Costituzione, nata sulle ceneri di una guerra e di una dittatura, sancisce “la pari dignità ed uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza”.

Sono “disegni e versi” che ci ricordano che la diffidenza e la paura non generano mai pace e benessere ma violenza e gravi ingiustizie.

Programma della giornata:

ore 9: apertura della mostra “Sul mare spinato”

ore 11:45: presentazione, a più voci, della raccolta di “disegni e versi” realizzata da Francesco Piobbichi

La mostra osserverà i seguenti orari: 9 – 13; 16-19,30.