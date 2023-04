Campomarino in festa, "Furcaria" vince il Palio delle oche

Il palio delle oche

CAMPOMARINO. Spettacolo di sbandieratori e musici, parata dei gonfaloni, sfilata in abiti medievali, benedizione delle oche, giuramento dei conduttori delle oche ed inizio gare delle contrade.





Campomarino in festa per il “Palio delle oche” che si è svolto ieri, domenica 23 aprile, con un anticipo d’estate che è riuscito a fare un boom di presenze non indifferente. Tanta la gente che è accorsa a fare il tifo.

La manifestazione che ricorre dal 2019, rievoca la corsa degli abitanti dietro le oche, attraverso le vie del borgo antico. Il Palio delle Oche è inserito all’interno delle celebrazioni della Festa di San Vincenzo, due giorni intensi in cui la comunità di Campomarino si ritrova unita in una serie di sagre e rievocazioni medievali.

Curato nei minimi particolari, il Palio nasce, come dicevamo, nel 2019 da un’associazione campomarinese.

Nove le contrade a contendersi il Palio, e questa edizione è stata vinta da “Furcaria”, seguita da “Paese nuovo”, “Difensola”, “Monte Cucco”, “Paese vecchio”, “Cliternia”, “Madonnina”, “Degli Ulivi” e “Lido”.





Le contrade si sfidano ma nell’aria c’è quel senso di appartenenza e di aggregazione. Il senso della socializzazione e della comunità. Un paese in festa che si lega ancora di più attraverso un gioco.

Sabato 22 aprile si è svolto il "Gioco dell’oca umano" e “Ludi in foro” in Piazza Vittorio Veneto e le vie del Borgo. Alle ore 20 l'apertura degli stand gastronomici con degustazione del piatto tipico a base di seppie e piselli, panini e prodotti di braceria in Largo Santa Maria a Mare mentre alle 20:30 l'intrattenimento musicale curato dai "Bufù Kalena" e "Napulammore".

Nel pomeriggio di ieri, c’è stata la santa messa e la processione in onore di San Vincenzo con partenza dalla Chiesa Santo Spirito ed arrivo alla Chiesa di Santa Maria a Mare, con la “Banda dell’Adriatico” della città di Termoli. Infine, alle ore 21 la serata musicale è stata allietata dagli "Aumm Aumm", stand gastronomici e premiazione in Piazza Vittorio Veneto.

Galleria fotografica