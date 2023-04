“Sorridere al parchetto”: sei tappe in città

TERMOLI. Torna con la seconda edizione l’iniziativa “Sorridere al parchetto” voluta dall’amministrazione comunale per tramite dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione “Sorridere sempre OdV” e Carrefour.

Si tratta di sei appuntamenti dedicati ai bambini che saranno allietati attraverso un tour itinerante che toccherà diverse zone della città attraverso laboratori tematici, animazione, giochi e tatuaggi che prenderanno il via il prossimo 26 aprile (dalle ore 16 alle 18) al parchetto di contrada Difesa Grande.





A seguire il 6 maggio (dalle 16 alle 18), l’appuntamento si sposterà nell’area verde del quartiere Sant’Alfonso per poi trasferirsi il 7 maggio (dalle ore 10,30 alle ore 12,30) al parchetto del quartiere di San Pietro e Paolo.

Il quarto appuntamento il 14 maggio (dalle ore 10,30 alle ore 12,30) a Colle Macchiuzzo, il 20 maggio (dalle ore 16 alle ore 18) in c ontrada Colle delle Torre per poi terminare il 4 giugno (dalle ore 16 alle 18) prossimo al parco comunale “Girolamo La Penna”.

Sei appuntamenti voluti per far divertire i più piccoli cercando anche di rivitalizzare le diverse aree verdi della città.