Festa della Liberazione, l'omaggio a Basso Sciarretta

TERMOLI. Dopo il convegno di sabato scorso, sulle “Pagine di Resistenza Molisana”, alle ore 18.30 in via Adriatica l'Anpi Molise e Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra celebrano la ricorrenza del 25 Aprile deponendo fiori accanto alla targa in memoria di Basso Sciarretta, termolese, partigiano, artista e poeta. Verranno ricordati anche i nomi di tutti i molti partigiani e patrioti nati a Termoli che hanno preso parte attiva alla Resistenza in altre regioni d'Italia.

«Invitiamo tutti i cittadini termolesi, il sindaco e i rappresentanti istituzionali della città ad essere presenti, per tenere vivo il ricordo e lo spirito della lotta partigiana da cui viene la Costituzione che tutti onoriamo», l’invito rivolto da Loreto Tizzani (Anpi Molise) e Marcella Stumpo (Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra).