La cultura della prevenzione tumorale, la sinergia tra Lions e Lilt

LARINO. L’importanza della prevenzione da inculcare alle giovani generazioni. Il progetto Martina protagonista dell’incontro che si è tenuto giovedì scorso presso l’aula Magna dell’Istituto tecnico agrario e geometri di Larino rivolto agli studenti. Ad aprire l’incontro il Presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia con un saluto di benvenuto agli studenti, e nel ringraziare l’Itaeg di Larino ha passato la parola al vice preside professor Daniele Gagliardi, che ha portato i saluti della dirigente scolastica dottoressa Emilia Sacco, fuori sede per un impegno istituzionale. Il professor Gagliardi si è poi soffermato sulla promozione della prevenzione come baluardo concatenato all’ambiente e territorio, elementi fondamentali che caratterizzano la scuola Itaeg. Proprio da questo leitmotiv Graziella Vizzarri, referente del progetto Martina per il Lions club Larino, cogliendo l’unione di intenti scuola-istituzione-terzo settore ha caldeggiato l’idea di attivare un progetto educativo sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale e cittadinanza volti a tutelare il diritto alla salute, sensibilizzando sui temi della prevenzione. La Vizzarri, introducendo, poi, il progetto Martina, ha lasciato la parola alla dottoressa Carmela Franchella, presidente provinciale della Lilt.

La dottoressa Franchella, con grande professionalità e passione per la promozione di una cultura che possa fronteggiare l’insorgenza dei tumori con un'azione di prevenzione massiccia e consapevole. Riportando agli studenti, con un gergo accorto, il perché alcuni tumori, quali il melanoma ed il tumore del testicolo, colpiscono anche i giovani e come la prevenzione possa contrastare le patologie tumorali. Un passaggio, la dottoressa Franchella, lo ha fatto per spiegare che, anche se la maggior parte dei tumori si manifestano in età media o avanzata, molti incominciano il proprio percorso in età giovanile e quindi è ai giovani che bisogna far sapere “cosa fare” e “quando incominciare a fare” favorendo l’auto osservazione consapevole. Molti tumori sono causati da mutazioni di geni indotte nell’arco della vita da fattori ambientali e da stili di vita scorretti, quindi, promuovere la conoscenza significa evitare fin da giovani quelli che possono essere i fattori di rischio. Ridurre tali fattori, come evitare il fumo, l’alcol, condurre una vita sana, porta a ridurre il rischio di ammalarsi. Modificare alcuni stili di vita, come detto dalla Franchella, e sottoporsi a controlli periodici per la diagnosi precoce di alcuni tumori anche quando ci si sente sani, richiede impegno da parte del singolo.

Quindi, la prevenzione che passa proprio dalla promozione della conoscenza favorisce sia l’impegno del singolo che della collettività. Le attenzioni che dobbiamo porre nella quotidianità sono tante, dall’attenzione all’ambiente, al cibo, agli stili di vita, al proprio corpo per rilevare ogni suo cambiamento per una vera azione di prevenzione. In sintesi, la lotta contro i tumori richiede conoscenza e impegno personale, richiede quindi cultura, solo essa permette scelte consapevoli e persistenti. Il progetto Martina è un service nazionale che il Lions club Larino promuove sul territorio con convinzione. Il progetto parte da lontano, quando nell’anno scolastico 1999-2000 due medici dell'Università di Padova (Cosimo di Maggio e Michele Gangemi) incominciarono ad incontrare gli studenti delle scuole superiori per informarli sulle metodologie di lotta ai tumori sollecitati da Martina, una giovane donna colpita da un tumore, che con insistenza ripeteva: «informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute».