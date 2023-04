Aiutiamo i bimbi del Mozambico: "Corro... per raggiungere la meta!"

TERMOLI. "Corro... per raggiungere la meta!" Si chiama così la corsa solidale per bambini e ragazzi delle scuole e delle parrocchie della città di Termoli. Ma qual è la meta?

Non parliamo solo del traguardo, ovviamente, ma di una finalità sociale, ossia raccogliere fondi a favore di un microprogetto promosso dalla Caritas Italiana in Mozambico, che ha come obiettivo quello di sostenere, nell'ambito educativo, i bambini orfani.

Due momenti diversi, domattina, dalle 9.30 alle 12.30 saranno interessate le scuole, mentre venerdì 28 aprile, dalle 16 alle 18, le parrocchie. La manifestazione verrà ospitata dallo stadio comunale "Cannarsa" a Termoli. Assieme alla Caritas, ci sarà il supporto dei Runners Termoli, delle associazioni Lilt e Avis, nonché di alcuni sponsor.

“Nei giorni precedenti la corsa - raccontano Vito Chimienti ed Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli – Larino, gli operatori Caritas, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado partecipanti e con le catechiste delle parrocchie, hanno svolto laboratori di approfondimento per riflettere con i ragazzi sul tema della solidarietà e degli squilibri tra il Nord e il Sud del mondo. Questo è per noi un passaggio di fondamentale importanza perché significa rispondere alla vocazione pedagogica di Caritas, impegnata sul territorio anche a sensibilizzare e creare cultura”.

Ringraziamenti al Comune di Termoli e a tutte le associazioni e coloro che hanno condiviso con sensibilità l’iniziativa di solidarietà.