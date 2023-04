Alessio Ricciuti trionfa a 11 anni col suo organetto al Festival dell'Adriatico

PALATA. È lui il vincitore assoluto, Alessio Ricciuti di appena 11 anni, di Palata un piccolo paese del Molise. Ha trionfato con il suo organetto al 17° Festival dell’Adriatico! La gara si è svolta domenica 16 aprile, presso l'Hotel "Villa dei Romanzi" a Tortoreto Lido.

Ottanta il numero partecipanti, provenienti in gran parte dalle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Basilicata, Calabria e ovviamente dal Molise. Il piccolo Alessio è stato un alunno, particolarmente diligente e preparato, del Maestro di organetto Marco D’Aloia, che da sempre si occupa dell’insegnamento presso la sua scuola di organetto a Termoli. Il Maestro D’Aloia è un insegnante di tecnica tradizionale e di tecnica a 5 dita, una specialità appresa dal Maestro Enzo Scacchia. Una grande soddisfazione quindi per il Maestro Marco D’Aloia, che in questo modo vede ricompensati i sacrifici e la preparazione di un lungo e faticoso lavoro. Alessio, non solo è il vincitore assoluto del Festival, ma con il suo video “Il piccolo grande suonatore” ha raccolto più di mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. L’evento è stato organizzato dalle associazioni "Sound Eventi" "Acmes” e “Cdmi “entrambe di Mosciano Sant'Angelo, in collaborazione con Giancarlo Ronconi presidente del l'Amisad Aps (Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici).

In particolare sono queste associazioni a promuovere il Campionato Italiano e del Mondo di Organetto e di Fisarmonica Diatonica giunto alla 25^ edizione. È questa l’unica associazione che possiede il marchio registrato per i suddetti campionati.

Galleria fotografica