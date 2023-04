"Valore dell'ospitalità", anche il Molise celebra la giornata della ristorazione

TERMOLI. Anche in Molise si celebra domani la Giornata della Ristorazione, un’iniziativa ideata da Fipe Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) alla sua prima edizione, per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana.

L’obiettivo è quello di riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità̀.

L’idea di FIPE, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo, è quella di creare il primo vero grande appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana. Un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità, che ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa.

Qual è la chiave simbolica per celebrare il valore della condivisione? La risposta risiede nell’elemento che più di tutti evoca il valore dell’Ospitalità: il Pane è il simbolo del Convivio.

Fin dal Neolitico il pane accompagna la quotidianità dell’uomo: afferma la sua civiltà, attesta il suo ingegno e la sua creatività nel trasformare i frutti della natura in un alimento semplice ma indispensabile. È il caldo e fragrante epilogo di un lavoro meticoloso: quello di "mettere le mani in pasta". Da sempre questo alimento unisce gli uomini e testimonia il desiderio umano non solo di sopravvivere, ma di vivere assieme: con-dividere. Sarà dunque il pane il principale Leitmotiv della festa, il filo conduttore, l’interprete, metaforico e reale, che connetterà trasversalmente tutte le iniziative volte a celebrare il Valore dell’Ospitalità.

“Sono ben 31 le attività che nel Molise hanno aderito alla Giornata della Ristorazione – afferma il presidente Fipe Confcommercio Molise Carlo Durante - che esprimeranno nella loro realtà, fatta di paesaggi, patrimonio architettonico, pittorico, letterario, musicale e ambientale, la testimonianza viva delle proprie tradizioni. Le osterie, le trattorie, le pizzerie, i caffè, i ristoranti, gestiti da imprenditori consapevoli di tutto ciò, possono diventare delle vere e proprie “agenzie” di tutela e valorizzazione della regione. Imprese che con il lavoro e il loro impegno, possono contribuire a sostenere e promuovere le economie e le diversità culturali del nostro territorio”.