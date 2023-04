Gli alunni della Schweitzer "adottano uno scaffale"

TERMOLI. L’istituto comprensivo “Schweitzer” ha partecipato con molto entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Caritas “Adotta uno scaffale”.

Tutte le classi primarie della scuola hanno donato prodotti per l’igiene personale, per la casa tipo detersivi per piatti, sapone liquido, fazzolettini. Ogni mese, gli studenti consegnavano in classe i prodotti.

Oggi, le classi quinte si sono recate a far visita all’emporio solidale di via Alfano, “Ti senghé” e alla mensa della Caritas per constatare di persona dove sono stati destinati i prodotti donati. Una bella e lodevole iniziativa dell’Istituto in questione, che con piccoli ma significativi gesti sono riusciti anche a donare un sorriso in più a coloro che davvero di sorridere hanno ben poche occasioni. Un plauso alla sensibilità dei piccoli alunni, dei loro docenti e la dirigente sempre in prima fila per occasioni come queste.

