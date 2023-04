Diabetici del basso Molise e l'importanza della pratica sportiva

TERMOLI. Lo scorso 30 aprile, a Chieti, il podista Quintino Giordano, di cui abbiamo riportato spesso le gesta sportive, si è laureato con una tesi dal titolo "Andamento glicemico nell'atleta diabetico di tipo 1 praticante sport di endurance". Un lavoro sperimentale che è stato frutto della collaborazione delle associazioni Adbm e Aniad, con Pino Ferrieri ai suoi vertici, attraverso indicazioni tecniche, raccolta dati specifici e conoscenza dell’ambiente.

Approfittando di queste prime vere giornate di primavera, viene introdotto il concetto di diabete e sport dal neo dottore Quintino Giordano.

«Finalmente le belle giornate sono alle porte, o meglio si spera, e quello che non dovrebbe mai mancare nella nostra routine giornaliera è praticare della sana attività fisica e/o sportiva all’aperto, godendo delle belle temperature. Ad oggi sappiamo con certezza quali sono i benefici dell’allenamento, uno dei quali sicuramente è la riduzione dello stress, il cui aumento è spesso dovuto a giornate particolarmente impegnative, questo non solo a livello lavorativo. Nel diabetico, una delle principali cause di “cattiva gestione” della glicemia è in parte dovuta a fattori positivi e negativi che influiscono sui valori glicemici (come ad esempio, forti emozioni, ansia e stress) che si interfacciano ripetutamente durante le nostre giornate, rendendo altalenante l’andamento glicemico della persona. Eliminare lo stress oggi giorno risulta essere complesso, quasi una sfida, in quanto molteplici aspetti ne influenzano la sua crescita. Quello che possiamo sicuramente fare è ricercare momenti di benessere psico-fisico durante le nostre giornate che aiutano a contrastare episodi negativi che possono interferire, non solo sui livelli glicemici, quanto in cronico compromettono le funzionalità del nostro organismo.

Uno dei principali fattori che il diabetico dovrà sempre tenere in considerazione è la gestione di 3 componenti che si possono racchiudere con il termine autocontrollo. Tra questi troviamo: trattamento farmacologico, fattore nutrizionale e attività fisica e sportiva.

Quanto più la persona riesce a gestire queste componenti, maggiore sarà la capacità di autocontrollo. Infatti esso è alla base per una buona gestione della glicemia ricordando che: “non basta soltanto sapere ma bisogna anche saper fare”. Il ruolo dell’attività fisica o sportiva sulla patologia, può avere effetti sia positivi che negativi, quest'ultimi si possono verificare se non vengono rispettati intensità, durata, frequenza e tipologia di allenamento adeguate alle proprie caratteristiche, in relazione al trattamento farmacologico e nutrizione.

Ecco alcuni accorgimenti che bisogna tenere in considerazione prima, durante e dopo i vostri allenamenti.

Come riportato dall’American Diabetes Association bisogna ricordare che prima di ogni allenamento è fondamentale il controllo metabolico e che: tendenza all’ iperglicemia con valori a digiuno > 250 mg/dl ed in presenza di chetonuria bisogna evitare l’esercizio; tendenza all’ipoglicemia con valori a digiuno sotto a 100 mg/dl bisogna ingerire un extra di Cho.

Inoltre, sarà fondamentale il monitoraggio glicemico prima e dopo l’esercizio e quindi imparare a capire come il dosaggio insulinico o il consumo di cibo varia durante l’allenamento. Ultimo, ma non per importanza, il consumo di cibo: serve portare con sé alimenti ricchi di Cho che sono facilmente utilizzabili, sia durante che dopo l’esercizio. Bisogna però tenere in considerazione l’intensità dell’esercizio fisico (attività aerobica a bassa intensità, attività anaerobica ad alta intensità o mista) e quindi anche qui imparare ad identificare come essa varia la risposta glicemica. Qui il consiglio è quello di imparare ad utilizzare, durante gli allenamenti, la scala di Borg (6-20), ovvero una scala che ci permette di identificare lo sforzo fisico, in relazione all’intensità percepita durante l’allenamento, un metodo semplice e veloce che non richiede l’utilizzo di nessun particolare attrezzo o tecnologia sofisticata».

Inoltre, ricordiamo: «Gli allenamenti aerobici come camminate prolungate, corsa, ciclismo e nuoto. Possono essere svolti sia in modalità continua che ad intervalli ad alta intensità (high intensity interval training) a patto che siano svolti ad un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte a settimana (per gli atleti evoluti) e non più di 2 giorni consecutivi senza esercizio. Gli allenamenti di forza, a corpo libero, fasce elastiche o macchine, con 8/10 esercizi di 1-3 serie da 10-15 ripetizioni con intensità vicino la fatica per ogni serie su ogni tipo di esercizio.

In riferimento a quanto detto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di praticare dai 150-300 min di attività aerobica con intensità moderata a settimana e dai 75-150 minuti di attività aerobica con intensità vigorosa, o una combinazione equivalente delle due. Inoltre fare esercizi di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari almeno 2 volte a settimana (in presenza di retinopatia proliferante evitare il sollevamento pesi).

Ricordiamo di bere durante l’allenamento, specialmente nelle giornate molto calde in cui si perdono maggiormente liquidi, quindi ogni 30’ di attività bere circa 250 ml di acqua e soprattutto, dopo una competizione (chi pratica agonismo), bere spesso a piccoli sorsi fino al recupero del peso pre-gara.

È buona norma fare prima e dopo l’allenamento un’attenta autovalutazione dei piedi, soprattutto in presenza di un’alta percentuale di emoglobina glicata. In questi casi bisogna evitare allenamenti ripetuti ad alto impatto (ad esempio la corsa) che possano dare origine a lesioni e a lungo andare, complicazioni. Inoltre bisogna ricordare di sostituire le scarpe al raggiungimento dei km stabiliti, in maniera tale da tenere i piedi sempre protetti e ben ammortizzati».