«La Carrese nel Terzo millennio», tavolo di confronto sul futuro della manifestazione

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’associazione culturale Lagrandeonda, presso la Sala Consiliare di San Martino in Pensilis presenterà il primo concorso intitolato: “La Carrese nel III Millennio: Tratturi in Festa”. L’incontro offrirà un tavolo di confronto sulle Carresi bassomolisane e della vicina Chieuti, legate dal filo conduttore che è il Tratturo, e si avrà l’opportunità di ipotizzare quale forma potranno assumere queste nel futuro grazie agli interventi dei sindaci, delle dottoresse Letizia Bindi e Regina Cosco e dell’assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno.

Il concorso è aperto anche ai minori di diciotto anni e l’invio delle opere sarà possibile dal 28 aprile al 4 giugno. Tre sono le sezioni con cui si potrà partecipare: testo letterario, fotografia/opera realizzata in altre tecniche e/o un fumetto!

L’obiettivo è quello di riportare il sentimento che smuove tale tradizione: la forza, la gioia, il pianto, il colore, il Santo. Sul bando è possibile consultare tutte le modalità e i premi in palio.