"La mafia dei Pascoli", l'esperienza di Antoci al San Pardo

LARINO. Stamani, alle ore 10, nell’aula magna dell’Istituto Agrario e per Geometri “San Pardo”, il dottor Giuseppe Antoci incontra gli studenti del triennio dell’Omnicomprensivo “Magliano” di Larino per presentare il suo libro “La mafia dei pascoli” e per parlare della sua esperienza di presidente del Parco dei Nebrodi nella lotta contro la mafia. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e presidente onorario della Fondazione Caponnetto, nel 2016 è scampato ad un attentato mafioso dopo aver innescato le indagini su una maxi-truffa operata da Cosa Nostra ai danni dell’Unione Europea. Il presidente Antoci è riuscito ad approvare un regolamento che ha scardinato un sistema di dominio e di ruberie rispetto ai fondi erogati, sostituendo le autocertificazioni con certificazioni che devono essere sottoposte all’approvazione di comuni e prefetture.

Questo “Protocollo di legalità” il cosiddetto “Protocollo Antoci”, firmato il 18 marzo 2015, è stato poi esteso a tutta la Sicilia e sottoscritto da tutti i Prefetti dell’isola. Successivamente è stato recepito dal nuovo Codice Antimafia ed applicato in tutta Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito dell’Onorificenza di “Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e nel 2018 il Financial Times gli ha dedicato la prima pagina e la copertina del magazine allegato. Per gli studenti tutti, così come pure per i docenti, l’evento di domani sarà un’occasione unica e preziosa di vivere il percorso di educazione alla legalità attraverso l’incontro con un uomo che, in qualità di servitore dello Stato, sta dedicando ad essa la sua vita. Dopo i saluti della Ds, Emilia Sacco, l’incontro sarà moderato dalla professoressa Iolanda Giusti, assessore alla Cultura del Comune di Larino.