Segnaletica turistica: Un "Qr Code" per scoprire Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Un nuovo comune si aggiunge agli oltre 150 che hanno scelto l’innovazione di Skylab Studios. L’agenzia di comunicazione visiva specializzata in visual marketing interattivo lavora continuamente a soluzioni turistiche innovative che riescano a rivoluzionare il modo di vivere una città, un paese o un borgo aggiungendo sempre un pizzico di interattività e di avanguardia. Questa volta è stato il Comune di Guardialfiera a scegliere di migliorare la fruibilità del suo patrimonio culturale, adottando la Segnaletica Turistica Interattiva made in Skylab Studios.

Questo strumento è un info point sempre attivo e altamente accessibile in grado di fornire informazioni in più lingue e di integrarsi perfettamente con lo stile architettonico e il contesto urbano di qualsiasi luogo, così da non snaturare le sue distintive caratteristiche.

Per poter accedere ai contenuti della Segnaletica, basta inquadrare i Qr Code presenti su ciascun pannello con il proprio smartphone o tablet connessi a Internet; si aprirà una pagina dedicata al punto di interesse descritto dal pannello con una breve descrizione informativa disponibile in italiano e inglese. Il percorso, che comprende 5 interessanti punti di interesse accompagna ciascun visitatore a scoprire tutte le principali meraviglie della cittadina aumentando il coinvolgimento emotivo e migliorando la qualità dell’esperienza turistica.

Sul software attivato dalla scansione del Qr Code sono presenti anche due altri argomenti: uno riguardante l’accoglienza raccogliendo tutti i nomi e i contatti di riferimento di Hotel e Bed&Breakfast e una riguardante gli eventi raccogliendo un elenco delle principali iniziative e feste organizzate da Guardialfiera durante l’anno. Inoltre, grazie al navigatore gps integrato, attivato da un semplice tocco sull’apposita icona, i turisti sono guidati passo passo fino alla fine del percorso, così da non perdere nemmeno un punto di interesse lungo il cammino.

“Il Molise entra nella grande famiglia di Skylab Studios. – afferma Marco Piastra, Direttore Marketing di Skylab Studios - Sono ormai solo un paio le regioni italiane che non hanno ancora nessuna delle nostre soluzioni innovative e questo per noi è un grande traguardo. Un viaggio incredibile che ci sta portando nei luoghi già belli della nostra Italia e che ogni mese migliora l’accessibilità e la fruizione del patrimonio stesso”.

Scoprire tutti i segreti delle città e dei borghi più antichi e nascosti del nostro Bel Paese non è mai stato più facile. La Segnaletica Turistica Interattiva è lo strumento che mancava a Guardialfiera per far conoscere a un pubblico sempre più vasto la sua storia antichissima e i suoi indimenticabili paesaggi naturalistici.

«Un grazie va alla pro loco di Guardialfiera in particolare ai ragazzi, Emilia Lallitta e Antonio Grande, operatori del servizio civile che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione di questo progetto innovativo creando i testi dei 5 punti esplicativi- si legge nella nota del comune di Guardialfiera- Inoltre si ringrazia la dottoressa Serena De Michele che ha tradotto in lingua inglese tutte le informazioni garantendo la massima diffusione della nostra storia. Il percorso comprende 5 interessanti punti di interesse e accompagna ciascun visitatore a scoprire tutte le principali meraviglie della cittadina aumentando il coinvolgimento emotivo e migliorando la qualità dell’esperienza turistica! Scoprire tutti i segreti delle città e dei borghi più antichi e nascosti del nostro Bel Paese non è mai stato più facile. La Segnaletica Turistica Interattiva è lo strumento che mancava a Guardialfiera per far conoscere a un pubblico sempre più vasto la sua storia antichissima e i suoi indimenticabili paesaggi naturalistici».

Galleria fotografica