Ultimo sabato di aprile: la manifestazione che nasce dall'identità del territorio

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si è rinnovata la tradizione a Santa Croce di Magliano in occasione “dell’Ultimo Sabato di Aprile” con i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Incoronata. Una festa che affonda le sue radici nella storia e che ogni anno assiste gioiosa al coinvolgimento pieno di una comunità profondamente ancorata alle sue origini e a quel patrimonio culturale, identitario e valoriale che non deve sedimentare ma bensì avere la forza e la capacità di rinnovarsi, di adattarsi ai tempi che viviamo e di proiettarsi al futuro.

Dal vice sindaco Pierluigi Di Tommaso, a nome dell’amministrazione, «Un immenso grazie a tutti i cittadini e ai partecipanti accorsi numerosi per la benedizione degli animali, all’assessore alla Cultura Giuliana Petruccelli, a don Costantino e al Comitato Feste, ai nostri Agenti di Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, ai ragazzi di Gepa, al servizio di Assistenza Sanitaria di Giovanni Simone e alla ditta Montagano che a vario titolo si sono prodigati per la piena riuscita di una giornata che sa di Primavera».

