"La leggerezza" di Lucia Piscolla trionfa al concorso in memoria di Antonella Valente

A Sant' Elia a Pianisi, lo scorso 21 aprile, si è conclusa con la cerimonia premiazione, il concorso di poesia, giunto alla VII Edizione, in memoria di Antonella Valente. Con la poesia "Leggerezza non è super-ficialità", Lucia Piscolla, studentessa al terzo anno del Liceo Linguistico dell'istituto omnicomprensivo Silvio Di Lalla di Casacalenda, sostenuta dalla professoressa Anna Maria Di Cesare, si è aggiudicata il podio.

Di seguito il testo della poesia: «La leggerezza è ridere ed essere felici, la leggerezza è un'emozione pura e genuina; vuol dire esigere di star bene nella vita cercando di vedere sempre il bello della vita. La leggerezza è confinare i problemi in un angolo del cuore senza farsi travolgere dalle paure. Non è un difetto, né un pregio e neanche superficialità eppur diventa un atteggiamento esistenziale, in un mondo sempre più incerto, contaminato da catastrofi e difficoltà.

La leggerezza è fondamentale, è una risposta alla pesantezza della vita; la leggerezza è l'essenza stessa di ogni attimo che viviamo in un mondo in cui le nostre attenzioni sono rivolte verso le paure, le preoccupazioni e le insoddisfazioni. Abbiam bisogno di volare in alto, apprezzando le piccole cose quotidiane ed essere sempre un passo avanti senza lasciarsi opprimere dal giudizio altrui».

