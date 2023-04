"Salviamo la nostra terra", istituti Achille Pace e Ricciardi premiati dall'Irase

TERMOLI-PALATA. Sabato 22 aprile alle ore 10.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso, in occasione della Celebrazione della 53a Giornata Mondiale della Terra, si è svolta la Cerimonia di premiazione del 3° Concorso “Salviamo la nostra Terra” nel corso della quale sono state premiate le scuole vincitrici dei Premi messi in palio dall’Irase (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) Regionale del Molise – Ente di formazione della Federazione Uil Scuola Rua. Si sottolinea il patrocinio della Provincia di Campobasso e di Isernia e dei Comuni di Campobasso e di Isernia a testimoniare la centralità della tematica ambientale.

Alla Cerimonia hanno preso parte, accolti dal dirigente scolastico Giuseppe Natilli, la Presidente di Irase Regionale del Molise Roberta Ranieri e il segretario della UIL Scuola Rua Nicolino Fratangelo, per l’Usr Raffaella Petti, gli assessori all’Ambiente Simone Cretella del Comune di Campobasso e Vittorio Monaco del Comune di Isernia e il tenente colonnello del Gruppo Forestale di Campobasso Jolanda Di Paolo.

Le conclusioni della Cerimonia sono state affidate alla Presidente di Irase Nazionale Mariolina Ciarnella.

I dirigenti scolastici, i docenti referenti e gli alunni dei diversi Istituti premiati accompagnati dai genitori, hanno contribuito a rendere la celebrazione della 53a Giornata Mondiale della Terra un momento di grande riflessione sul tema proposto dal Bando del Concorso che è stato evidenziato dalla Presidente della Giuria Evelina D’Alessandro.

I primi premi sono andati per la scuola dell’Infanzia all’Istituto comprensivo “F. D’Ovidio” di Campobasso, per la scuola primaria alla classe 4^B dell’Istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli, per la secondaria di primo grado alla pluriclasse di Castelmauro della scuola dell’Istituto comprensivo “Ricciardi” di Palata.

