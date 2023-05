Il tramonto oltre Capolaserra: il nuovo libro di Rossano D'Antonio

MONTENERO DI BISACCIA. Esce oggi il nuovo libro di Rossano D'Antonio intitolato "Il tramonto oltre Capolaserra". Un romanzo di 288 pagine, edito in proprio, che per il giornalista montenerese rappresenta la prima esperienza nel campo della scrittura creativa. Finora si era infatti dedicato a saggi a carattere storico e culturale, ha all'attivo cinque pubblicazioni, quasi sempre scegliendo la formula del digitale distribuito gratuitamente su internet. E così è anche stavolta: il libro è da oggi disponibile in formato epub e pdf sulla Biblioteca digitale molisana e abruzzese (indirizzo per scaricare in fondo).

La trama in breve.

Dopo quello che chiama esilio il protagonista torna al suo paese e non ha intenzione di combattere più. Non firma un articolo da anni: l'ultima volta ha perso la battaglia. Sconfitto da quel potere comunale che ha contrastato a lungo, fino a farsi male. Pensa di ritirarsi a vita privata, ma gli basta poco per scoprire che i soprusi sono gli stessi di prima. Un gruppo di giovani con un gioco enigmistico-musicale cerca di trascinarlo ancora nella mischia. Accetterà o resisterà all'istinto di scontrarsi ancora con quel potere? E affronterà finalmente le paure che si porta dietro? Il passato riaffiora, ma il presente prorompe, cominciano le sorprese, succede tutto in un mese. Una storia di provincia, dove si incrociano personaggi meno improbabili di quanto sembra e si lotta per il più importante dei valori.

Dopo un inizio a tratti distopico, Il tramonto oltre Capolaserra assume i connotati di un romanzo definibile psicologico. L'ambientazione è quella di un paese costiero dell'Adriatico centro-meridionale, i paesaggi suggestivi del mare vicino alle montagne, le colline in cui il protagonista va a meditare come faceva già da ragazzo. Proprio quando sente di essere arrivato, di voler solo farsi da parte, si trova davanti a un bivio e si chiede se valga ancora la pena di tornare a scontrarsi con chi lo ha già battuto. Crede ancora che la libertà sia un rischio che vale sempre la pena di correre?

Uno spaccato di provincia analizzato attraverso personaggi vari, narrandone debolezze e contraddizioni, ma anche l'affrontare temi importanti, per esempio l'eutanasia, oppure la difesa della libertà individuale durante il Covid, fino a qualche sprazzo di eroismo. Nella narrazione Rossano D'Antonio alterna flashback e balzi in avanti, non mancano le sorprese lungo tutto il testo. Fino al finale, che ci si guarda bene dall'anticipare.

Link alla Biblioteca digitale molisana e abruzzese dove scaricare il formato digitale del libro: https://www.bdmpaterno.eu/archives/5511

Il video con la presentazione del libro: https://www.youtube.com/watch?v=wkfCUPZAYhE