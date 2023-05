Terzo Settore, motore di resilienza e speranza: il 5 maggio l’evento del Csv Molise

CASTELPETROSO. Centinaia di volontari si preparano a partecipare al grande evento targato Csv Molise.

Venerdì 5 maggio 2023 a partire dalle ore 16 all’hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso si terrà l’annuale festa del volontariato del Centro di servizio, manifestazione incentrata sul confronto tra autorità, esperti e operatori alla luce dell’entrata in vigore della riforma e delle emergenze che si sono susseguite dal febbraio 2020 a oggi.

Celebrazione delle realtà non profit territoriali e riflessione su cambiamenti normativi e riflessi sociali del comparto saranno le componenti di una giornata che vorrà dare voce agli esperti e a chi è quotidianamente in prima linea, gratuitamente, per dare ossigeno alle persone più fragili: i volontari appunto.

‘Terzo Settore in Molise, motore di resilienza e speranza’ il titolo del convegno che sarà aperto dai saluti del presidente del Csv Molise Gian Franco Massaro e della prefetta di Isernia Franca Tancredi e che ha ottenuto il patrocinio dell'Università degli Studi del Molise, del Comune di Castelpetroso e di Csvnet.

A dare il benvenuto ai presenti saranno anche la sindaca di Castelpetroso Michela Tamburri e la portavoce del Forum del Terzo Settore del Molise Elisabetta Macari, che traccerà in sintesi l’attività di un’organizzazione legata al Csv Molise e a CsvNet da una stretta collaborazione.

I lavori saranno moderati dalla giornalista, responsabile dell’Area Comunicazione del Csv Molise, Valentina Ciarlante e vedranno la presenza di autorevoli figure del mondo non profit, protagoniste di attività operative e di coordinamento e consulenti di grande esperienza.

Il primo a intervenire sarà Massimo Giusti, segretario generale della Fondazione Onc. Il professionista, tra i massimi esperti a livello italiano di Terzo Settore, illustrerà i compiti e le regole dell’Organismo nazionale di controllo, ovvero l’ente che monitora tutti i Centri di servizio per il volontario. Seguirà la relazione di Chiara Tommasini, presidente di CsvNet, l’associazione dei 49 Centri di servizio italiani. Un ritorno in Molise grazie al CSV per lei, prima donna a capo degli organismi di riferimento del volontariato italiano, che illustrerà la nuova visione dei Centri di servizio per lo sviluppo del settore in ambito locale.

La professoressa dell’Università degli Studi del Molise Daniela Grignoli, presidente del Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale, entrerà negli aspetti del welfare, aprendo delle finestre sulla speranza di una gestione responsabile, mentre il commercialista Giuseppe Campana, consulente per numerosi enti del Terzo Settore di tutta Italia, entrerà nel merito della riforma, con un particolare riferimento ai territori.

Chiuderà gli interventi la professoressa Paola Matteo, Garante dei diritti della persona della Regione Molise, che approfondirà la delicata tematica relativa al fenomeno della devianza minorile.

Al termine delle relazioni i volontari avranno modo di testimoniare la loro esperienza e di porre dei quesiti agli autorevoli ospiti. Sarà anche l’occasione per il Csv Molise di evidenziare numeri e tendenze del fenomeno del volontariato che, nella piccola regione, risulta inversamente proporzionale allo spopolamento. Sulla base delle centinaia di consulenze e di servizi erogati gratuitamente dal Centro di servizio, infatti, si registrano un incremento di volontari e la nascita di nuove associazioni e questo trend si pone in netto contrasto con la dilagante perdita di residenti del Molise, come ha recentemente avuto modo di evidenziare la direttrice Lorena Minotti.

Tutti i partecipanti avranno modo di conoscere le attività che le organizzazioni non profit svolgono. Nell’area esterna e soprattutto nella sala in cui si svolgerà il convegno saranno allestiti numerosi stand con opuscoli e lavori delle singole associazioni.

Attesa la partecipazione anche dei referenti di alcuni organismi partner del Csv Molise come l’Usr, Ufficio scolastico regionale, il Coni Molise, l’Uepe, Ufficio esecuzione penale esterna del ministero della Giustizia e di diversi Ordini professionali.

