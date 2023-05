Cani da cinghiale, dieci regioni in gara nel basso Molise

TERMOLI. Il Molise per la prima volta ha ospitato il 41esimo campionato italiano cani da seguita su cinghiale, categoria singoli e coppie Anlc (Associazione Nazionele Libera Caccia).

La prova si è svolta a San felice del Molise lo scorso fine settimana, il 29 e 30 aprile.

Hanno partecipato alla prova le regioni Molise, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Toscana, Marche, Sicilia, Puglia, Lazio e Sardegna. La giuria nazionale, proveniente da ogni parte d’Italia, è stata rappresentata da 10 giudici nazionali.

Sabato 29 ha gareggiato la categoria coppie, con la seguente classifica. Primo classificato la regione Lazio con il signor Mastrogregori Alberto, con i cani Berta e luna, al secondo posto la Toscana, Manzo Gianluca con Ali e Polpetta. Il Molise si è piazzato terzo con Gianluca Palmieri con Red e Ciak(Abruzzo). Domenica 30 ha partecipato la categoria singoli. Sul podio, il molisano Michele Matstrangelo con Valchiria, al secondo posto Franco De Riggi con Leon della Campania e al terzo posto il laziale Pietro Locci con Michela.

Le prove si sono svolte nei magnifici territori di San felice del Molise, Palata, Tavenna e Acquaviva Collecroce.

Luca Aufiero, in qualità di delegato per cani da seguita Molise Anlc, ringrazia il delegato nazionale Luigi Parsi e il presidente nazionale Paolo Sparvoli per la possibilità data alla nostra piccola regione di ospitare un campionato nazionale per la prima volta e ringrazia tutti i partecipanti che sono arrivati da tutta Italia e tutti coloro che hanno dato un aiuto per la realizzazione di questa manifestazione. In particolare il delegato provinciale Isernia Santilli Vincenzo e il giudice nazionale Fanelli Antonio. Un ringraziamento anche all’assessore Nicola Cavaliere e al sindaco di San Felice del Molise per la loro presenza istituzionale.

Galleria fotografica