Al Macte "La voce delle piante" con Teresa D’Ascenzo

TERMOLI. Nell’ultimo fine settimana di apertura della mostra sub, siete invitati al Macte per un evento speciale con Teresa D’Ascenzo (1990, Montenero di Bisaccia) all’insegna dell’esplorazione dei sensi.

Dopo un’introduzione della direttrice del MACTE, Teresa D’Ascenzo guiderà i partecipanti in un esercizio d’ascolto sia all’interno che all’esterno del museo.

La mostra sub a cura di Michele D'Aurizio termina domenica 14 maggio. Il museo resterà chiuso per l'allestimento del 63 Premio Termoli a cura di Cristiana Perrella, con inaugurazione il 27 maggio.

Salvatore Arancio, artista con cui il MACTE è risultato vincitore del PAC 2021_Piano per l'Arte Contemporanea della Direzione Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, ha appena trascorso un periodo di residenza in Ungheria per realizzare delle sculture che entreranno nella collezione del nostro museo entro l'estate.