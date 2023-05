Ricchezze e tradizioni del basso Molise

GUGLIONESI. La pro loco Colleniso di Guglionesi diventa sempre più turistica e accogliente. Nella giornata di sabato 29 aprile, i soci dell'associazione, capitanati dal nuovo presidente Francesco Cassetta, hanno accolto un gruppo di 20 turisti, provenienti da Roma.

I turisti impegnati in un tour alla scoperta dei tesori artistici e culturali della nostra regione hanno fatto tappa a Guglionesi per conoscere la storia, le tradizioni del nostro comune ed i beni artistici che custodisce.

«Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta di Angela Vitiello, coordinatrice del gruppo che già in altre occasioni ci ha coinvolti per raccontare le ricchezze e le risorse che offre il nostro paese- raccontano- A lei, i nostri sinceri ringraziamenti per la fiducia e l’interesse che sa diffondere.

In compagnia di Felice Paolone, professore di storia dell’arte e guida turistica volontaria della proloco, il gruppo, nonostante la pioggia, ha percorso con interesse e curiosità le principali tappe attrattive. Il tour ha coinvolto come di consueto il nostro priore di Sant'Antonio di Padova Antonio Scardocchia al quale vanno i nostri ringraziamenti, insieme a Don Stefano, per la disponibilità e per aver reso accessibili le strutture.

Con la speranza di aver lasciato il ricordo di una piacevole giornata, ci auguriamo di accogliere presto nuovi ospiti.

"Guglionesi turistica", un progetto che la Pro loco sostiene e persegue".

Galleria fotografica