Giovanotti infuriati dopo la Carrese, non andranno in processione

URURI. Si celebra oggi, giovedì 4 maggio la festa in onore del Santissimo Legno della Croce a Ururi. Nel pomeriggio, come previsto da programma, ci sarà la processione per le vie del paese. Il carro dei Giovanotti, però, dopo i problemi nella corsa avvenuta ieri, mercoledì 3 maggio, per protesta non vi prenderà parte.

«Oggi 4 maggio, festa del Santissimo Legno della Croce patrono di Ururi, il Carro dei Giovanotti non parteciperà alla processione con il carro addobbato a festa come vuole la tradizione- scrivono i rappresentanti del Carro dei Giovanotti-Tutto ciò a malincuore, innanzitutto per la fede che li lega al Patrono ed il rispetto per le funzioni liturgiche che prescindono dalle dinamiche della Corsa. Questa decisione assume carattere di protesta nei confronti del Sindaco che nel dopo gara non ha assunto decisioni ed atteggiamenti consoni al ruolo super partes che ricopre.

Nonostante le numerose convocazioni ed ammonimenti che lei stessa ha rivolto ai partecipanti alla gara ribaditi in un discorso anche durante la messa dei carristi del 1° maggio, ma rivelatesi false dopo la Corsa. Meraviglia come neanche nessun amministratore abbia speso una parola per invitarla a visionare i filmati dopo la Corsa, prima di procedere ad assegnare il verdetto ed a prendere i provvedimenti che tanto erano stati sbandierati.

Esprimiamo i nostri auguri al carro avversario per la vittoria ed un augurio di buona festa a tutto il paese».

