La parità anche nel mondo del lavoro: panchina rossa simbolica

GUGLIONESI. Guglionesi si dota di una nuova panchina rossa. Dopo quella installata contro la violenza sulle donne, venerdì 5 maggio, è stata posizionata, su viale Regina Margherita, nota ai più come “Lungomare”, un’altra panchina rossa. Sempre dedicata alle donne, ma questa volta con un altro significato. La parità.

L’idea è stata di Pasquale Sisto, segretario regionale Prc-Se, che ha voluto fortemente realizzare quest’opera.

«L’inaugurazione della panchina rossa dedicata a tutte le donne che a più di 100 anni di distanza dai primi scioperi fatti da sole donne per la conquista delle 8 ore lavorative e per la parità dei diritti, ancora oggi sono discriminate sul posto di lavoro con soprusi, ricatti, abusi. Le donne, nel 2023, a parità di mansioni percepiscono in media il 20% in meno di salario dei colleghi maschi e ancora ci sono pregiudizi a essere nominati in incarichi apicali. L’inaugurazione della panchina rossa prevista in un primo momento, lunedì 1° maggio per la festa dei Lavoratori, in Viale Margherita a Guglionesi e rinviata per le avverse condizioni atmosferiche, è stata fatta venerdì 5 maggio, giorno della ricorrenza della nascita di Karl Marx, 5 maggio 1818. Abbiamo scelto il 5 maggio che viene considerato il Natale dei Comunisti per ricordare per l’appunto anche Karl Marx che era nato il 5 maggio 1818. Karl Marx fu il primo a mettere in discussione le Contraddizioni del capitalismo in concomitanza della nascita e lo sviluppo del movimento socialista che si sviluppa parallelamente alla seconda rivoluzione industriale del ventesimo secolo contro l’egoismo e l’individualismo. Oggi rimane importante ricordare quei periodi storici perché attualissimi visto anche il cosiddetto “decreto lavoro” emanato dal Governo di Destra di Giorgia Meloni con arroganza e disprezzo proprio il primo maggio, deridendo la Festa dei Lavoratori facendo diventare ancor di più il lavoro precario fragile e meno sicuro con la reintroduzione addirittura dei voucher e come sempre saranno le donne a pagarne il prezzo più alto della ulteriore precarizzazione del lavoro.

In questa dedica nella targa nella panchina abbiamo riportare la manifestazione delle mondine a Vercelli del 1° giugno 1906 per la conquista delle 8 ore e lo sciopero del pane e delle rose (bread and roses in inglese) un famoso sciopero delle lavoratrici dell'industria tessile svoltosi nel 1912 a Lawrence nel Massachusetts L'appellativo deriva dallo slogan che fu adottato dalle operaie che protestavano. Nell’altro lato della targa non abbiamo dimenticato gli altri abusi contro le donne come la violenza domestica che portano gli uomini ad uccidere le loro mogli, compagne, amiche».

