Sorridere al Parchetto: secondo appuntamento in via Germania

TERMOLI. Dopo lo sfortunato debutto a Difesa Grande, a causa del maltempo, sabato scorso 29 aprile, torna oggi pomeriggio in via Germania, la seconda edizione l’iniziativa “Sorridere al parchetto” voluta dall’amministrazione comunale per tramite dell’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione “Sorridere sempre OdV” e Carrefour.

Si tratta del secondo di sei appuntamenti dedicati ai bambini che saranno allietati attraverso un tour itinerante che toccherà diverse zone della città attraverso laboratori tematici, animazione, giochi e tatuaggi.

Oggi l’appuntamento si sposta nell’area verde del quartiere Sant’Alfonso per poi trasferirsi il 7 maggio (dalle ore 10.30 alle ore 12.30) al parchetto del quartiere di San Pietro e Paolo. Il quarto appuntamento il 14 maggio (dalle ore 10.30 alle ore 12.,30) a Colle Macchiuzzo, il 20 maggio (dalle ore 16 alle ore 18) in Contrada Colle delle Torre per poi terminare il 4 giugno (dalle ore 16 alle 18) prossimo al parco comunale “Girolamo La Penna”. L’obiettivo è far divertire i più piccoli cercando anche di rivitalizzare le diverse aree verdi della città.