L'Avis provinciale si gemella con Chieti, Brindisi e Foggia

TERMOLI. Proseguono I festeggiamenti del 40esimo anniversario della sede provinciale di Campobasso dell’Avis. Tra gli eventi ha avuto luogo la firma dei gemellaggi con le sedi provinciali di Chieti, Foggia e Brindisi al fine di favorire una collaborazione senza confini per diffondere tra le sedi e sul territorio la promozione della donazione del sangue. La sede provinciale di Campobasso nella persona del suo presidente Antonio Forcione ha accolto gli ospiti provenienti dalle varie sedi di Abruzzo, Molise e Puglia con una celebrazione religiosa nella chiesa di santa Maria della Croce nella prima mattinata e la visita guidata delle bellezze del centro storico di Campobasso e del museo dei Misteri.

Per questo evento così importante si registra il messaggio del presidente Avis provinciale Antonio Forcione: «Essere Avisino non vuol dire solo donare sangue e gli emocomponenti, ma vuol dire entrare a far parte di una grande famiglia fatta di volontari che offrono il loro tempo per il bene della comunità, impegnandosi in tanti diversi settori. Non a caso siamo qui per stringere un rapporto di amicizia e di collaborazione tra la nostra provincia di Campobasso, quella di Chieti, Foggia e Brindisi, con la speranza che una giornata come questa sia una lunga scia di eventi e manifestazioni per rendere le nostre Avis provinciali più vicine tra loro e ai giovani e loro stessi che si avvicinino alle donazioni».

