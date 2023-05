Storia e tradizioni per le vie del borgo

Storia e tradizioni per le vie del borgo

TERMOLI. Un’esperienza unica tra le vie del borgo con il tour “Ti racconto Termoli”. Grazie alla poesia e alla musica del termolese Basso Caruso, all’associazione tristica “Turismol” di Paoletta Palombino e alla professoressa Lucia Checchia, il viaggio nel passato tra leggende e santi prende vita.

Da restarne affascinati!

Un tour di circa 2 ore con l’incontro presso la Piazzetta Belvedere di Termoli (entrata borgo principale).er maggiori info e prenotazioni contattare il numero 339 880 9550 (anche su whatsapp) o via email a turismoltermoli@gmail.com

Dopo alcune spiegazioni e cenni storici su monumenti case e oggetti presenti nel borgo, ci spostiamo in visita alla Cattedrale, alla chiesa e alla cripta dove ci sono le reliquie di San Basso. Dopo questa prima visita, sostiamo sotto la casa della poetessa termolese Lucia Marinara in vico IV° Duomo, proprio alle spalle della Cattedrale e a pochi passi dal faro. Con questa visita ha deliziato il pubblico di alcune sue creazioni poetiche in dialetto termolese ed ha permesso anche ai presenti di assaggiare uno dei piatti termolesi di un gustoso sapore come “A Ciavedelle” il pane raffermo, bagnato con acqua, e condito con olio, sale, pomodoro, cipolla, origano e peperone a pezzetti crudo. Cosa gradita a tutti. Pronti per altre giornate a venire.

