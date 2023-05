Dal campo al banco con Ortilio, i vincitori di "Cibartevi"

TERMOLI. Annunciate le classi vincitrici del concorso didattico “CibARTEvi”, nell'ambito del progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio”, che Fruttagel promuove dal 2014 nelle Scuole Primarie dei Comuni vicini allo stabilimento di Alfonsine (RA) e successivamente esteso dal 2019 anche alle Scuole Primarie dei territori limitrofi allo stabilimento di Larino (CB). Il progetto è parte dell’impegno di Fruttagel per la diffusione di sane abitudini alimentari e stili di vita sostenibili tra le nuove generazioni e le loro famiglie, valorizzando i territori in cui opera.

La giuria - composta da responsabili di Fruttagel e referenti del settore della comunicazione e dell’educazione alimentare e ambientale - ha decretato le classi vincitrici che si sono aggiudicate i premi da destinare all’innovazione tecnologica della scuola a supporto della didattica: un buono del valore di 1.000 euro per le prime classificate e di 750 euro per le seconde. Per il territorio molisano (regione in cui è presente il secondo stabilimento Fruttagel), si è classificata al primo posto la classe 3A della Scuola Primaria Carriero di Campomarino, mentre il secondo posto è andato alla classe 2A della Scuola Primaria Giovanni Paolo II di Termoli. Per il territorio ravennate ad aggiudicarsi i premi sono la classe 2A della Scuola Primaria Sacro Cuore di Lugo, prima classificata, e la 5B della Scuola Primaria Augusto Torre di Ravenna, al secondo posto.

Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto 40 classi, il doppio di quelle previste inizialmente: i piccoli partecipanti hanno creato un personaggio di fantasia, in 2D o 3D, utilizzando immagini di frutta e verdura prese da ritagli di giornale, packaging o utilizzando veri scarti alimentari. È stato poi attribuito un nome al personaggio e, una volta definite le sue caratteristiche, è stato motivato in che modo il consumo di frutta e verdura lo renda speciale e in salute attraverso una poesia.

Alla cerimonia tenutasi a Termoli sabato 6 maggio hanno partecipato Pino Puchetti - Sindaco del Comune di Larino, Antonio Vesce - Assessore all’Istruzione e Sisma del Comune di Larino, Michele Barile - Assessore alla Cultura, Spettacolo, Turismo, Sport, Protezione civile del Comune di Termoli. Sono intervenuti alla manifestazione anche i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti.

“Quest’anno ‘Dal campo al banco con Ortilio’ ha raccolto consenso e partecipazione superiori alle aspettative. Rinnoviamo perciò il nostro orgoglio rispetto alla promozione di questo importante progetto con le scuole, che reagiscono con grande entusiasmo e creatività – commenta Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente e amministratore delegato Fruttagel. L’iniziativa è per noi un esempio virtuoso del più ampio impegno di Fruttagel nella promozione di stili di vita sani e sostenibili, con l’obiettivo di colpire la sensibilità dei più piccoli e di favorire nel loro futuro lo sviluppo di una coscienza sostenibile”.

Le informazioni sul concorso didattico sono online sul sito web educational.fruttagel.it, dove è disponibile, inoltre, la sezione permanente Un tempo Fruttuoso, uno spazio ricco di spunti di educazione alimentare, ricette e attività dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie.

I suggerimenti di Ortilio sono disponibili sulla pagina Facebook di Fruttagel: www.facebook.com/fruttagel

Galleria fotografica