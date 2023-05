Al via la 63esima edizione del Premio Termoli

TERMOLI. Dal 27 maggio al 17 settembre 2023 torna al Macte la mostra del Premio Termoli, giunta alla 63ma edizione, e curata da Cristiana Perrella, articolata nelle Sezioni Arti Visive e Architettura e Design.

La Sezione Arti Visive presenta dodici artisti contemporanei, selezionati da un comitato curatoriale composto quest’anno da Davide Ferri, Alessandro Rabottini, Bruna Roccasalva e Alessandra Troncone.

Per la Sezione Architettura e Design è stata attivata una call internazionale per la progettazione del layout e degli elementi di arredo della futura biblioteca del MACTE. Le sei proposte progettuali ritenute più meritevoli dalla giuria composta da Cristiana Perrella, Federica Sala, curatrice e design advisor, Marco Rainò, architetto, designer e curatore, e Paolo De Matteis Larivera, Presidente della Fondazione MACTE, saranno presentate in mostra.

Al progetto architettonico e all’opera che avranno ricevuto il maggior numero di consensi da parte dei visitatori, verranno assegnate delle menzioni speciali, annunciate al termine della mostra,

Con il supporto della Regione Molise nell’ambito del progetto Turismo è Cultura.