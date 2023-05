Pasticceria per ragazzi speciali, la seconda edizione all'Alberghiero di Termoli

TERMOLI. La Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc), in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ipseoa "Federico di Svevia" di Termoli, organizza la seconda edizione del "Concorso Nazionale di Pasticceria - Ragazzi Speciali degli Alberghieri d'Italia", che sarà presentata alla stampa, venerdì 12 maggio alle ore 9, presso l'istituto alberghiero.

L’edizione di quest’anno si presenta più ricca per la grande partecipazione delle scuole da tutta Italia e di grande rilievo per la presenza del Governo nella persona del Ministro per la disabilità, l'onorevole Alessandra Locatelli.

Il concorso, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, riveste particolare importanza in quanto mira a valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione differenziata provenienti dagli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera d’Italia, nella cultura della pasticceria italiana e quella internazionale, interscambiando metodologie finalizzate alla crescita e soprattutto al confronto.

Il concorso si terrà a Termoli il 17,18 e 19 maggio 2023 presso l'Istituto Alberghiero "Federico di Svevia" ed è destinato alle studentesse e agli studenti con programmazione differenziata del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti Professionali per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.