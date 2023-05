«La scuola al servizio della Comunità», Avis premia i dirigenti scolastici

TERMOLI. «La scuola al servizio della Comunità»: stamani, in sala consiliare, il mondo didattico sposa quello del volontariato e della donazione del sangue, grazie all’iniziativa messa in campo dalla sezione Avis di Termoli, in collaborazione con la Fiods international, l’Ufficio scolastico regionale e il Comune di Termoli.

Dalle 10, il mondo avisino intende esprimere riconoscenza ai dirigenti Scolastici degli istituti superiori che, attraverso i loro referenti, portano avanti con immutato entusiasmo le finalità del Progetto Avis-Scuola in cui risultati in termini di coinvolgimento nella donazione di sangue ed emocomponenti sono evidenti e noti anche al di fuori dei nostri confini territoriali.

«Attraverso i nostri volontari e i referenti scolastici gli studenti vengono istruiti sulle finalità del progetto che, attraverso l’insegnamento sui “corretti stili di vita”, li rende consapevoli della necessità di diventare donatori e donatrici periodici, informati, fidelizzati, consapevoli del valore etico del dono.

A tutti i dirigenti scolastici coinvolti nel progetto verrà conferito un riconoscimento che vale quale ringraziamento per la collaborazione fornita e invito a proseguire tale impegno con immutata determinazione.