"Scuole viaggianti", tappa all'istituto omnicomprensivo "Giulio Rivera"

GUGLIONESI. Questa mattina sono state premiate nel plesso A di via Catania dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi, le classi seconde della Scuola Primaria vincitrici del progetto Scuole Viaggianti; progetto in linea con “Rigenerazione scuola”, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e gli obiettivi dell’agenda 2030. Alla cerimonia di premiazione è stato presente il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti che si è congratulato con alunni e docenti per l’impegno profuso nel trattare temi inerenti alla sostenibilità e per il risultato raggiunto.

La scuola è risultata una delle 15 scuole vincitrici nell’ambito della prima edizione del suddetto progetto di educazione alla sostenibilità ambientale di Estra Spa rivolto alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria e ha coinvolto più di 800 scuole. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare bambini e famiglie alla tutela e al rispetto dell’ambiente.

Gli alunni nell’ambito del progetto hanno realizzato un diario di viaggio originale e interessante creando una città sostenibile ideale, riflettendo sulle problematiche ambientali e maturando buone pratiche di cittadinanza attiva.

Gli studenti hanno ricevuto come premio uno spettacolo teatrale ideato dal vivo “Il Grande Sconquasso” realizzato dalla compagnia teatrale Straligut e Kanterstrasse. In sella a una bici collegata a un impianto di accumulo e a un sistema di co-generazione elettrica, un’attrice-narratrice ha raccontato le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio; viaggio che ci darà l’ispirazione per cominciare a pensare che cambiare è possibile e che un futuro migliore è da creare insieme.

L'elaborato delle classi è stato pubblicato sulla pagina www.scuoleviaggianti.it.

Galleria fotografica