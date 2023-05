La scuola al servizio della collettività: donare la vita per crescere come persone

La scuola al servizio della collettività: l'intervista al presidente dell'Avis Lino Spagnuolo

TERMOLI. Sezione Avis di Termoli, scuole superiori e Fiods, un legame indissolubile che dura nel tempo. La donazione di sangue tra gli studenti è diventata una routine, un senso del dovere che racchiude, davvero, un legame inossidabile.

Questo è il tema che da qualche anno si tramuta in eventi e progetti come quello di stamane presso la sala consiliare del Comune di Termoli “La Scuola al servizio della Collettività". Evento che si integra nei festeggiamenti che la sezione termolese avisina, ha messo in atto in occasione dei suoi 40 anni dalla sua nascita.





Le tante scuole che partecipano a questo progetto "disputano" una sana competizione con la corsa alle donazioni, per poi portarsi il Labaro della sezione Avis di Temoli nel proprio istituto come segnale tangibile del numero più alto di donazioni.

Anche quest’anno si riconferma l’Istituto Alberghiero Federico II° di Svevia. All’evento erano presenti a parlare il presidente Avis Termoli il dottor Pasquale Spagnuolo, Gianfranco Massaro presidente Fiods, l'assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, per l’ufficio scolastico l’ispettore Giuseppe Posillico e il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello.

Questo l’elenco dei dirigenti premiati: Liceo Linguistico Scienze Umane: dirigente Patrizia Ancora, referente Antonella Rusciano.

Istituto “Boccardi-Tiberio”, dirigente Concetta Cimmino, referenti Valeria Cerrone e Giovanni Plescia

Liceo Scientifico “Alfano” e Classico “G. Perrotta”, dirigente Concetta Niro, referenti: Gianfranco Massaro e Francesca Lemme

“Itis Majorana” Liceo Artistico “Benito Jacovitti”, dirigente Maddalena Chimisso, referenti Anna Lemme, Roberta Polimene

Istituto alberghiero “Federico di Svevia", dirigente Maricetta Chimisso (in sua vece Annarita Ferrante), referente Lucia Occhionero, Giuseppe Zagari.

