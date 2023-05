Centro culturale polivalente in memoria di Francesca Maria Massari

GUGLIONESI. Una promessa mantenuta. L’intitolazione del centro culturale polivalente, di via Capitano Verri, a Guglionesi in memoria di Francesca Maria Massari, deceduta nel grande incendio del 1911 nella Triangle Shirtwast Company, insieme ad altre 128 donne e 23 uomini.

Nella tarda mattinata di oggi, il sindaco Mario Bellotti, insieme al consigliere delegato alla cultura Michele D’Anselmo, l’assessore esterno Carmela Minchillo e in collegamento da remoto con l’autrice del libro Ester Rizzo, hanno svelato la targa all’ingresso della struttura.

Un impegno importante per ricordare una donna di origine guglionesana che, trovò la morte lì dove avrebbe dovuto trovar fortuna.

Fare memoria. È questo il motto delle centinaia di attività culturali che l’amministrazione Bellotti ha portato avanti nel tempo. Fare memoria di ciò che è stato il passato e dare lustro a chi lo ha vissuto, seppur in modo tragico come Francesca Maria.

«Diamo il giusto tributo alla memoria di una guglionesana che ha dato la vita tanti anni fa in America- ha dichiarato Bellotti- la memoria è il filo conduttore che ci ha tenuto compagnia per tutto questo mandato. Abbiamo deciso di intitolare questo centro perché la memoria deve essere legato a un luogo culturale. La memoria insegna, la memoria ci dà sostanza e dà un significato a quello che siamo oggi».

Era il 1911, quando la Triangle Shirtwast company prese fuoco, Maria Francesca insieme alle sue colleghe non poté scappare da quel rogo poiché chiuse a chiave dal datore di lavoro. “Prigioniere del lavoro e dal lavoro”.

Ester Rizzo nel suo libro dà un volto a tutte quelle donne, tra le quali Maria Francesca che, hanno avuto il coraggio di abbandonare la propria terra natìa per trovare un lavoro e dare futuro alle proprie famiglie. La dignità di quelle donne, il coraggio, la loro morte non sono e non devono essere vane. Il sacrificio non fu vano, perché altre donne ottennero nuove leggi che migliorarono le condizioni lavorative. Circa 25mila donne scioperarono affinché diminuisse il ritmo lavorativo e venissero aumentate le paghe.

Ricordare, dare un volto, un nome è un atto nobile e dovuto. Significa tramandare alle nuove generazioni il senso di forza, coraggio e dignità. Queste morti non possono rimanere dei numeri scritti su un foglio ma devono restituire la luce alle ragazze, donne, mamme che persero la vita in quel tragico incendio.

Il sindaco ha ringraziato la scrittrice Ester Rizzo «per averci dato la possibilità di conoscere questa nostra concittadina».

Una tappa fondamentale a corollario della mostra sull’emigrazione delle donne svoltasi lo scorso maggio, quando vennero presentati al pubblico due opere importanti che raccontavano di cittadini guglionesani emigrati in America, appunto “Camicette bianche” della Rizzo e “Carne viva” di Nadia Verdile.

«Siamo stati contenti di scoprire questa nostra concittadina- ha detto Michele D’Anselmo- con l’apposizione di questa targa, oggi, il suo gentile e giovane volto, la sua storia vince sulle fiamme dello sfruttamento e sulle ceneri della memoria. In ricordo del suo solcare l’oceano, per un futuro migliore, della sua spezzata vita viene consegnata con cura e amore alle generazioni future di questo paese».

