Estate sicura: la missione degli assistenti bagnanti

L'estate sicura: come si formano gli assistenti bagnanti: intervista a Enzo Salome

TERMOLI. Il Molise ha un primato, quello di non avere vittime in mare, per annegamento. Solitamente, qualche ci sono degli episodi drammatici si riferiscono a malori che avvengono a bagnanti.

A vigilare sulle migliaia di turisti che affollano la nostra costa sono gli assistenti, quelli che impropriamente chiamiamo bagnini, ma svolgono una fase formativa sul nuoto di salvamento che li prepara alla stagione estiva, attività di rango federale.

Presso il lido “la Cala dei Longobardi” i papabili nuovi assistenti, a poche ore dagli esami che li abiliterà a svolgere questa attività, hanno avuto un cordiale e esaustivo incontro con due ufficiali della Capitaneria di porto, il sottotenente di vascello Aurora Burchielli e il luogotenente Amedeo D’Addazio che sarà anche l’esaminatore dei ragazzi.

Molti degli aspiranti non arrivano tutti da Termoli o da zone di mare. Ci sono ragazzi da Campobasso, Venafro, Isernia. Presente naturalmente anche il coordinatore regionale della Fin, sezione Salvamento, Vincenzo Salome che li ha istruiti durante questo periodo di preparazione.

Vincenzo ormai ha accumulato in questo settore anni di preparazione ed esperienza e quest’anno come ci ha raccontato nella video intervista allegata è particolarmente soddisfatto per quanto hanno reso i ragazzi e ragazze presenti.

