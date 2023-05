Cultura e formazione, a Montenero di Bisaccia apre il Liceo delle Scienze umane

MONTENERO DI BISACCIA. Una scuola che saprà accogliere, formare, fare crescere e sviluppare le competenze di ogni studente.

Questo sarà il Liceo delle Scienze umane, opzione Economico Sociale che a partire da settembre 2023 aprirà a Montenero di Bisaccia.

Tutto è pronto per iniziare nel migliore dei modi questo nuovo percorso scolastico, un’opportunità che viene data ai giovani studenti di Montenero e dei tanti paesi limitrofi che, prediligendo l’area delle scienze umane, del sociale e dell’economia, fino ad oggi si sono orientati verso scelte che spesso li hanno portati fuori regione.

Questo per molte famiglie ha costituito un aggravio di spese e relativo dispendio di tempo per i ragazzi che quotidianamente dovevano percorrere la tratta da Montenero a Vasto.

Da settembre finalmente il Liceo Economico Sociale (Les) aprirà anche nella comune collinare molisano nella sede della scuola secondaria di primo grado, nel cuore del centro cittadino. Il Les aumenterà notevolmente l’offerta formativa locale rispondendo alle esigenze degli studenti e delle studentesse che intendono proseguire i loro studi all’Università, in particolare facoltà di Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Antropologia, Psicologia o che mirano a trovare impiego negli ambiti del sociale e dell’economia.

Si tratta di una scuola innovativa e al passo con i tempi dove alle materie di impronta umanistica quali la Letteratura Italiana, la Filosofia, la Storia dell’Arte, la Storia e la Geografia, si aggiungono ben due lingue straniere e le discipline giuridico ed economiche quali il Diritto e l’Economia.

Inoltre, rispetto al Liceo delle Scienze Umane tradizionale, il Les vanta un incremento delle ore delle materie scientifiche quali Matematica, Fisica e Scienze naturali.

Come in un circolo virtuoso la presenza di una nuova scuola per l’intero comune di Montenero fungerà da stimolo e arricchimento perché sarà luogo di creazione e promozione di diversi eventi culturali, di momenti di formazione per i docenti e per l’intera comunità; il Les sarà polo di attrazione e luogo di riflessione e approfondimento su tematiche di attualità e centro propulsore di idee e iniziative provenienti dagli studenti.

“Il processo per l’ottenimento del Liceo Economico e Sociale a Montenero di Bisaccia ha visto diverse fasi e la collaborazione di tante istituzioni che hanno lavorato in stretta sinergia - spiega la dirigente scolastica Ettorina Tribò - ed oggi possiamo finalmente aggiungere un tassello importante alla nostra offerta formativa. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato ed un grazie particolare va tributato al Comune di Montenero con il sindaco Simona Contucci e ai genitori e agli studenti che ci hanno dimostrato la loro fiducia scegliendo di iscriversi al Les per l’anno scolastico 2023-2024”.