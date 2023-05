Auguri tecnologici per la festa della mamma

Auguri tecnologici per tutte le mamme dall'istituto comprensivo "Achille Pace"

TERMOLI. Gli alunni delle classi seconde dell'istituto comprensivo "Achille Pace" - plesso di via Po - hanno deciso di celebrare la festa della mamma in modo tecnologico e originale.

Grazie alle maestre Anna Torro, Concettina La Torre, Annapia Di Biase e alla collaborazione di Antonella Pollio è stato possibile realizzare un progetto di continuità tra le classi seconde che ha coinvolto gli studenti in una progettazione grafica.

Sotto la guida dei loro insegnanti, gli scolari si sono cimentati nella realizzazione di auguri virtuali utilizzando l'elaboratore di testi "Libreoffice Writer". L'attività prevedeva: l'inserimento di un font work, il copia e incolla di una scritta-immagine, la rotazione e il ribaltamento della stessa, la colorazione dello sfondo, l'inserimento di una forma e la scrittura di una breve frase.

Entusiasmante ed emozionante è stata la partecipazione dei giovanissimi allievi durante lo svolgimento del compito assegnatogli.

Questo progetto dimostra inoltre, come la tecnologia possa essere utilizzata in modo creativo ed educativo per coinvolgere e motivare gli studenti favorendo il loro apprendimento e stimolando la loro fantasia.

Il risultato ottenuto è stato molto apprezzato dai genitori e particolarmente dalle mamme, a cui era dedicato, che hanno potuto ammirare quanto i loro piccoli stiano apprendendo in questo moderno percorso didattico.