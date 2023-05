Festa dell’Europa dedicata alla memoria di David Sassoli

Per non dimenticare

Per non dimenticare mar 16 maggio 2023

LARINO. Si svolgerà mercoledì 17 maggio, alle ore 10 in aula Magna, la Festa dell’Europa, l’evento conclusivo del percorso che gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo “F. D’Ovidio” - Omnicomprensivo Magliano di Larino – hanno svolto all’interno del Programma Epas “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”, che ha lo scopo di sensibilizzare ed incoraggiare i giovani perché maturino un interesse per i temi che riguardano la democrazia parlamentare europea e il ruolo del Parlamento.

In questo percorso di Pcto, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Europe Direct Molise Campobasso ed iniziato a novembre 2022, gli studenti hanno svolto una serie di attività volte a promuovere la conoscenza delle istituzioni europee e a sviluppare la consapevolezza della “cittadinanza attiva europea”.

Sono stati realizzati momenti di approfondimento e di riflessione sulla storia delle istituzioni europee a partire dal Manifesto di Ventotene e dalla Dichiarazione Schumann, seminari con politici e rappresentanti delle Istituzioni Europee, quali quelli con l’On. Mario Furore del 21 febbraio, con il dottor Farinaccio del 28 Febbraio, con l’on. Patriciello del 25 marzo e, da ultimo, il collegamento con il ministro Raffaele Fitto e la visita virtuale al Parlamento europeo nel Metaverso del giorno 9 maggio. In qualità di attori e protagonisti attivi del percorso, gli studenti hanno creato un sito per documentare le attività e, attraverso i social network, in particolare l’account Instagram e Facebook della scuola, stanno condividendo come sia cresciuta la loro esperienza di giovani cittadini europei, insieme con la consapevolezza di dover concorrere a costruire un’Europa sempre più inclusiva, libera, giusta, solidale e promotrice di pace.

La Festa dell’Europa che si svolgerà mercoledì sarà dedicata a Davide Sassoli alla cui memoria verrà anche messo a dimora un albero nel terreno della scuola. A guidare i lavori saranno la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo “Magliano” di Larino, Emilia Sacco, Carmela Basile dell’Ufficio Europe Direct Molise e Vincenzo Musacchio, criminologo forense.

All’interno dell’evento la scuola riceverà la targa di Scuola Ambasciatrice, verrà inoltre inaugurata la panchina dell’Europa e, momento cardine, gli studenti protagonisti del percorso riceveranno gli attestati e verranno insigniti con il titolo di Ambasciatori Junior del Parlamento europeo.