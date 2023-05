Dall'Adriatico al Tirreno, si consolida il gemellaggio tra la "Brigida" e Ardea

TERMOLI. È il fiore all’occhiello della Brigida. Una grande famiglia, che cresce insieme, matura, si forma e conquista successi. Già tanti. Quarantasei talenti, tante piccole tessere di un mosaico che i professori, abilmente, sanno dove posizionare per far sì che tutto funzioni per il meglio. È l’Orchestra della Brigida, la cui consacrazione c’è stata proprio nel corso di quest’anno scolastico. Concerti, esibizioni itineranti, concorsi, saggi e, in ultimo ma di certo non per importanza, il gemellaggio con l’Istituto Comprensivo Ardea 1, occasione per un frizzante scambio culturale tra i brigidini dell’orchestra e gli studenti del coro dell’istituto in provincia di Roma.

Un connubio perfetto, che ha portato a due esibizioni di rilievo: a marzo, a Termoli, in occasione del ‘Concerto di Primavera’ – quando i ragazzi di Ardea sono stati ospitati dal dirigente dell’Ic Brigida, il prof. Francesco Paolo Marra – e la scorsa settimana, quando il collega dell’Istituto ‘Virgilio’ (il prof. Carlo Eufemi) – ha ricambiato l’ospitalità. A fare gli onori di casa ci ha pensato il dirigente che, insieme ad una delegazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha ricevuto il preside Marra, il vicepreside Greco ed il corpo dei docenti di musica: De Lena, Frascatore, Cannarsa, Tulipano e Varriano. Insieme a loro 46 ragazzi della Brigida, delle classi seconde e terze.

Una permanenza durata tre giorni, all’insegna di visite guidate – tra cui quella alla città di Roma ed in quel di Anzio – ma soprattutto volta allo scambio culturale tra ragazzi e docenti. Gli studenti molisani, insieme agli amici di Ardea, sono stati infatti i protagonisti di un magnifico concerto che si è tenuto venerdì 12 maggio nell’aula del Consiglio comunale di Ardea. Tutto questo rientra nel progetto di gemellaggio, curato dall’insegnante Maria Rosaria Morrone, dal titolo “Da mare a mare – accorciamo le distanze”, possibile grazie al Programma Fondo sociale europeo plus (FSE +) 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”.

