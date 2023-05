Sensibilizzazione ambientale alla primaria “Francesco Jovine” con Plastic Free

CAMPOMARINO. “Informare e sensibilizzare i più piccoli sulla pericolosità della plastica”: questo è il tema trattato all’incontro che ha avuto luogo sabato 13 maggio presso l’Auditorium dell’istituto Omnicomprensivo di Campomarino che ha aderito al progetto “Plastic Free nelle scuole”.

Nel corso dell’incontro è stata spiegata l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, della differenziata e delle scelte alternative alla plastica.

I cento studenti della primaria “F. Jovine” sono stati guidati ad una riflessione sulle diverse soluzioni a riguardo, dimostrando un grande interesse verso questa problematica.

Gli scolari hanno potuto sperimentare che attualmente viviamo in una società invasa da plastica e petrolio e che anche le nostre abitudini quotidiane stanno distruggendo l’ecosistema della Terra mettendone a rischio la vita stessa.

Il progetto aveva infatti lo scopo di iniziare un processo di consapevolezza da parte dei bambini, puntando ad arrivare ad una trasformazione dei consumi e delle scelte, a ritmi più lenti e a un’idea di consumo più sostenibile.

Impegno portato avanti da Nadia Punis, Maria De Gaetano e Flavia Del Cioppo dell’associazione “Plastic Free Odv Onlus”, che collaborano con le scuole per far conoscere l’Agenda 2030 e raggiungere insieme i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti per prevenire ulteriori disastri ambientali e trasformare gli istituti scolastici in luoghi Plastic Free. A Campomarino recepito dall’assessore all’Ambiente, Anna Pollace.

È infatti attraverso l’apprendimento consapevole e diffondendo azioni di sensibilità che si riescono a promuovere comportamenti virtuosi nella società.

Galleria fotografica