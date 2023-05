Francesco Minni "Professore emerito", riconoscimento che dà lustro a Termoli

TERMOLI. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha conferito il titolo di professore emerito al dottor Francesco Minni, ordinario di Chirurgia all'università di Bologna. Un riconoscimento di grande prestigio che dà lustro anche alla città di Termoli.

Francesco Minni, nato a Termoli il 18 gennaio 1951, sposato con Sandra Villa, nata a Guglionesi e padre di Francesca (docente di diritto costituzionale regionale all’Università di Bologna e all’Università di Enna) e Paola Stella (coreografa e docente di coreografia all’Università di Montpellier).

Allievo del prof. Domenico Marrano, nato a San Martino in Pensilis, il prof. Francesco Minni è stato Professore di Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna dal 1980 al 2021, con il ruolo di Professore Ordinario negli ultimi 20 anni. Nel corso della sua lunga carriera accademica ha tenuto l’insegnamento di Chirurgia Generale e di Clinica Chirurgica nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in molteplici Scuole di Specializzazione, ricoprendo inoltre la carica di Direttore della Scuola di Chirurgia Generale dell’Università di Bologna per oltre 9 anni. Dal gennaio 2004 al 31 ottobre 2021 è stato Direttore dell’Uoc (Unità Operativa Complessa) di Chirurgia Generale presso il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna: nel corso della sua carriera ha eseguito oltre 10.000 interventi chirurgici, con particolare riferimento alla chirurgia epato-bilio-pancreatica, endocrina e dell’apparato digerente. È stato tra i precursori della chirurgia laparoscopica in Italia, vantando una delle più importanti casistiche di interventi mini-invasivi in ambito pancreatico e surrenalico. Dal punto di vista scientifico è stato Presidente di Società Scientifiche Chirurgiche ed è tuttora Presidente della Società Emiliano-Romagnola di Chirurgia. Ha partecipato con relazioni a molteplici convegni scientifici nazionali e internazionali, ha organizzato a Bologna numerose manifestazioni scientifiche, tra cui il 121° Congresso Nazionale della SIC (Società italiana di Chirurgia) e, nel corso della sua carriera, ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti (Forum Giovani 1979, Premio Bannò 1987, Premio Ruggeri 1981, Premio Palasciano 2019). È autore di oltre un migliaio di pubblicazioni scientifiche in italiano e in inglese di elevato peso bibliografico (Impact Factor e Citation Index), di 7 monografie e di capitoli su trattati di chirurgia. È coordinatore dei Trattati di Chirurgia Generale (2019) e di Chirurgia Specialistica (2022) della CEA-Zanichelli e del volume-atlante Arte e Chirurgia della BUP (2019), di recente (marzo 2023) tradotto in inglese e diffuso in tutto il mondo.

Il titolo di professore emerito è presente sia in Italia che all'estero e rappresenta la più elevata caratura della carriera accademica e viene riconosciuto unicamente ad accademici che si siano particolarmente distinti per contributi originali d'ordine scientifico, didattico, accademico.

Le Università italiane procedono alla nomina dei Professori Emeriti in modo conforme al Regio decreto richiamato, ma le procedure possono prevedere varianti quali giudizi di “Referee” ad altre modalità di qualificare i giudizi di valutazione delle proposte. La legge 240/2010 ha imposto agli Atenei modifiche in funzione delle quali ogni Ateneo sta adottando nuove disposizioni relative alle proposte di Emeritato.

È prassi diffusa che agli Emeriti sia concessa la facoltà di proseguire la frequentazione delle strutture dalle quali provengono; di continuare l’attività di ricerca, di essere titolari di programmi di ricerca; di svolgere attività didattica integrativa presso corsi di studio, master, dottorati di ricerca a titolo gratuito ovvero a titolo retribuito sotto forma di Professori a contratto qualora si tratti dello svolgimento di corsi interi di insegnamento. Talvolta è data facoltà di partecipare a Consigli accademici ed a Commissioni istruttorie per riferire su particolari tematiche. In genere si riscontra una ampia volontà da parte degli Atenei di continuare ad usufruire della collaborazione dei Professori Emeriti secondo specifiche regolamentazioni interne agli Atenei stessi.