Sindaca per un giorno, la "Schweitzer" elegge Flavia Manes

TERMOLI. È stata sicuramente una giornata da ricordare quella vissuta dagli alunni delle quarte elementari dell’Istituto comprensivo “Schweitzer” che in mattinata sono stati in visita al Comune di Termoli. Erano presenti con le loro insegnanti gli alunni delle quarte E, C, D e F.

Sono stati ricevuti nella sala consiliare dal presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello che ha illustrato loro il funzionamento dell’assise civica prima di dar vita ad una vera e propria elezione popolare per la designazione del “Sindaco” delle classi presenti.

Quattro i candidati come le classi rappresentate. Flavia Manes, Alessandro Rossi, Gaia Di Pardo e Mattia La Donna. E come nei migliori pronostici, si è finiti al "ballottaggio". Al “primo turno” gli alunni della Schweitzer hanno scelto Flavia Manes e Alessandro Rossi che hanno ricevuto più consensi e a seguire il “ballottaggio” per alzata di mano ha visto vincere con 36 preferenze Flavia Manes.

Gli argomenti scelti per convincere i propri compagni di classe sono stati le aree verdi, più zone a disposizione per i bambini dove poter giocare.

Prima di salutare tutti e ringraziare per la visita, il presidente del consiglio comunale Ciarniello ha accompagnato tutti i presenti in visita agli altri uffici del Comune fino ad arrivare all’Ufficio Anagrafe che, solitamente, attira l’attenzione degli studenti per i documenti che vengono rilasciati al pubblico.

Galleria fotografica