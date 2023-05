"Facciamo il pieno di energia"

RIPALIMOSANI. Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 3 aprile, il Gruppo Amaranto - Energia Prima, operante nel settore delle energie rinnovabili dal 2008, replica l'evento "Facciamo il Pieno di Energia" questo venerdì, 19 maggio, nella sede di Ripalimosani.

Ricordando la curiosità, il divertimento e i tanti sorrisi sulle facce dei piccoli ospiti della scuola d’infanzia, abbiamo deciso di riproporre l'iniziativa per i bambini delle classi prime della scuola primaria F. Jovine di Campobasso.

Una nuova occasione per sensibilizzare da subito alla cultura del risparmio, del rispetto dell'ambiente e della tutela del Pianeta attraverso l'ascolto e l'interazione con i nostri esperti, la visione da vicino dei pannelli fotovoltaici e l'apprendimento con attività ludiche educative.

“Dopo lo straordinario successo del primo incontro, è un piacere per noi di Amaranto Group accogliere la richiesta delle insegnanti per un secondo appuntamento con i bambini delle classi prime della scuola primaria dell’IC Francesco Jovine. È necessario e di fondamentale importanza educare al cambiamento, sensibilizzare e insegnare i temi della sostenibilità e della responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo partendo dai più piccoli e noi abbiamo pensato di farlo in maniera divertente e creativa attraverso questo progetto" - Mariarosaria Amoroso, CO-Founder e HR Manager del Gruppo.

Non ci resta che fare il pieno di energia!