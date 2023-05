Giochi delle scienze sperimentali, Francesco Roncone nella top 16 nazionale

TERMOLI. Un lusinghiero risultato è stato raggiunto da Francesco Roncone, studente dell'Istituto comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli, alla finale della XIII edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali, organizzati dall’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali e promossa dal Ministero dell’Istruzione. L’alunno della classe 3^B, dopo aver superato brillantemente la fase d’ Istituto e quella regionale, si è distinto anche nella fase Nazionale, che si è tenuta il 6 maggio ad Assisi, classificandosi 16° nella classifica finale nazionale, con un ottimo punteggio.

Le prove affrontate non sono state prove di conoscenza, ma prove di competenza in cui, con un approccio olistico, lo studente ha dovuto dimostrare di saper “decifrare” un testo, risolvere un problem solving, attraverso esperienze laboratoriali, saper fare un'analisi degli elementi non testuali, come un grafico, una tabella o un'immagine… e saper individuare/selezionare quali sono le informazioni corrette per dare la risposta.

L'Istituto partecipa da alcuni anni a questi giochi, con l’obiettivo di promuovere nei ragazzi l'interesse verso le discipline scientifiche. E come dice Paola Bortolon, referente nazionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali: «Per far capire il ruolo e l’importanza della scienza bisogna trasmettere prioritariamente i valori che ne stanno alla base, coltivare la passione, proporre sfide, sollecitare domande, sviluppare la creatività e l’immaginazione, ampliare la sfera delle conoscenze che afferiscono ad altre discipline».

Eventi come questi sono, quindi, un’occasione per mettersi alla prova, per confrontarsi con studenti provenienti da tutte le regioni d’ Italia, per apprendere e per crescere e anche la sola partecipazione costituisce in sé un successo. La dirigente scolastica, Rosanna Scrascia, i docenti e tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia si complimentano con Francesco per i risultati raggiunti.