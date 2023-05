Ragazzi argentini ricevuti in municipio dalla sindaca Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci, gli assessori Loredana Dragani e Tania Travaglini con i consiglieri Cabiria Calgione e Fiorenza Del Borrello, hanno ricevuto nella tarda mattinata di lunedì 15 maggio, presso la casa comunale, la visita di una delegazione di ragazzi argentini appartenenti a un gruppo folkloristico che ha partecipato nei giorni scorsi all’evento “Isernia è Folklore”.

Questi ragazzi, orgogliosi discendenti di famiglie molisane emigrate in Argentina molti anni fa, sono stati presentati agli amministratori locali dall'ex consigliere comunale Giuseppe Chiappini, che da tempo coltiva i rapporti con le associazioni di monteneresi che vivono in Argentina e in altre parti del mondo.

Il sindaco Contucci ha dato il suo più caloroso benvenuto ai giovani ospiti, ringraziando la Regione Molise per la bella iniziativa dedicata al Turismo delle Radici. «È davvero emozionante incontrare voi ragazzi qui in Molise e a Montenero di Bisaccia – ha detto tra le altre cose la sindaca Contucci – dove i vostri nonni sono nati e cresciuti. Immagino che questi siano momenti intensi e significativi per tutti voi, che meritano di essere coltivati e valorizzati per mantenere vivo il prezioso legame che state creando in questi giorni. Lavoriamo insieme per rafforzare questi rapporti e avvicinare sempre di più la nostra comunità a chi ha dovuto lasciare questi luoghi tanti anni fa».

Anche Giuseppe Chiappini ha sottolineato l'importanza di preservare questi rapporti e i legami con i luoghi di origine, che i genitori dei ragazzi hanno saputo creare e trasmettere ai loro figli con tanto amore, attraverso la lingua italiana e i racconti delle storie dei loro paesi. Per questo motivo, ha concluso Chiappini, è fondamentale dare continuità ai contatti che si sono creati negli anni con le varie associazioni di molisani e di monteneresi presenti in Argentina.

I ragazzi hanno ringraziato per l'accoglienza calorosa, condividendo sensazioni e sentimenti che li legano a Montenero e agli altri paesi molisani da cui partirono i propri nonni.

Durante questo speciale incontro, una cittadina montenerese ha avuto la possibilità di incontrare e salutare uno dei giovani argentini presenti, rivelando il legame di parentela con la famiglia del ragazzo che oggi vive in Sudamerica; i due si sono abbracciati e hanno immortalato il momento con i "selfie" di rito, da condividere subito con i genitori e i parenti oltreoceano.

La mattinata si è conclusa con un buffet e un brindisi dedicato agli ospiti, simbolo dell'amicizia e dei legami profondi che resteranno impressi in tutti partecipanti.

