Arriva la prima edizione di “Termoli Comics & Games”

TERMOLI. Dal 16 al 18 giugno 2023 la prima edizione di “Termoli Comics & Games”.

Termoli Comics & Games by Qdss è il primo evento dedicato ai giochi e ai fumetti che si sia mai visto in Molise, organizzato da Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte Quei Due Sul Server.

Si terrà nei giorni di 16, 17 e 18 Giugno e l’evento sarà straordinariamente gratuito! La fiera coinvolgerà tutto il centro della città costiera molisana:

● Piazza Vittorio Veneto (Piazza Monumento) sarà la sede del palco principale e dello street food.

● Piazza Sant'Antonio vedrà oltre 200 metri quadrati dedicati ai giochi da Tavolo e agli artisti;

● Il Castello Svevo con la mostra in onore di Benito Jacovitti.

● Tutto il Borgo Antico con espositori da tutta Italia!

E non finisce qui perché Termoli vestirà a festa grazie agli splendidi organizzatori del Carnevale storico di Larino: l’Associazione Larinella.

Sul palco si alterneranno ospiti, creators e musica, oltre agli organizzatori che sui social contano in tutto circa 3 milioni di follower, Yotobi, Sabaku No Maiku, Parliamo di Videogiochi, Cristina di Tella, Phenrir Mailoki, 20 Facce, Jematria, Dlarzz, Edoardo fa Cose, La sedia a 2 Gambe e Poggodoggo.

Poi ci sarà la musica con 3 band differenti: Scooppiati (venerdì), I cartoni animali (sabato) e i Bardomagno (domenica).

La fiera che è alla prima edizione vedrà anche artisti di ogni genere tra gli altri: Maurizio Di Vincenzo (Dylan Dog), Luca Salvagno (Cocco Bill), Antonio Sarchione (Dragonero) e poi Boban Pesov, Fabrizio De Nicola, Chiara Colagrande, Valentina Bianconi, Giovanni De Micheli e molti altri.

Nicola Palmieri, presidente di questa manifestazione, ci racconta come grazie agli sponsor sia stato possibile organizzare una manifestazione che, alla prima edizione si annuncia già grande: “Dobbiamo tanto a chi ha creduto nel progetto, grazie alla fiducia di Prestiter, Italian Gas, Kmon, Asmodee, il Centro Costa Verde e al Comune di Termoli in particolare all’assessore Barile, tutto questo non sarebbe stato possibile. Stiamo lavorando su questo evento da oltre due anni, e aspettiamo tutti i visitatori a braccia aperte!”

Domenica poi si svolgerà la gara Cosplay, con tanto di premi e giudici d’eccellenza.

Non solo intrattenimento, ma anche sostenibilità e inclusione grazie a Treedome con una foresta di più di mille alberi dedicata al Termoli Comics & Games by QDSS, a Plasticfree con cui si organizzerà una raccolta rifiuti il sabato mattina (17 Giugno) e all’Associazione Italiana Persone Down Onlus.

E per non farsi mancare nulla, si può scaricare anche l’app con mappa interattiva degli eventi e delle aree culturali di Termoli e zone limitrofe: https://www.termolicomics.it/scarica-app/.

Beh, ci aspettiamo tante altre sorprese, adesso attendiamo il 16, 17 e 18 giugno!