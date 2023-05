Sprechi? No, grazie

TERMOLI. Sprechi? No, grazie. Il Lions Club Termoli Host, ed il Lions Club Termoli Tifernus, hanno realizzato unitamente il service “New Voices”, consistente nella distribuzione nelle scuole di alcuni opuscoli riguardanti i comportamenti utili ad evitare sprechi. I libretti, insieme alla versione digitale, sono stati consegnati dal presidente del Club Termoli Host, Nicola Ricciuti e dal presidente del Club Termoli Tifernus, Franco Cristaldi alle scuole primarie degli istituti comprensivi Achille Pace, Oddo Bernacchia, Albert Schweitzer e Maria Brigida.

Il gruppo New Voices, del distretto 108 A, ha avuto l’iniziativa di creare questo piccolo utile libretto in risposta alla crisi energetica che stiamo vivendo in questi ultimi mesi e che ha cambiato profondamente la società e il nostro paese.

Tutto questo ci porta a prendere consapevolezza della situazione e a modificare alcune abitudini quotidiane. I Lions, con il coordinamento del predetto gruppo hanno ideato, con questa iniziativa, un modo semplice e simpatico per poter raggiungere i bambini delle scuole elementari, spiegando loro i comportamenti corretti da adottare al fine di ridurre sprechi di acqua, di luce, di gas e di alimenti. Conosciamo bene quanto sia importante educare i bambini e sappiamo che i comportamenti appresi durante l’infanzia saranno vissuti, come naturali ed ovvi, diventando nel futuro buone abitudini quotidiane. Il libretto dal titolo “Sprechi? No, grazie” è una piccola guida che gli insegnanti possono far girare in classe per poter spiegare, coinvolgendo.