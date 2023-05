Termoli-Melfi: gemellaggio Fidapa di amicizia di cooperazione

TERMOLI. Si svolgerà domenica 21 maggio la cerimonia di ritorno riguardante il gemellaggio delle sezioni Fidapa Termoli–Melfi.

Dopo due bienni, per motivi contingenti, la visita di ritorno, voluta dalle due presidenti in carica, Licia Carbone per la sezione di Melfi ed Esmeralda Pettine per Melfi, si svolgerà nella cittadina adriatica alla presenza della presidente Nazionale Fiammetta Perone e della Distrettuale Maria Nuccio e dai sindaci Giuseppe Maglione e Francesco Roberti. L’atto di costituzione e la firma del gemellaggio, infatti, si sono svolti a Melfi il giorno 10 marzo 2019 con la partecipazione delle presidenti Lucia Moccia e Nuccia Spadaro. Hanno presenziato le autorità Fidapa rappresentate dalla segretaria nazionale Giulia Galantino e dalla presidente distrettuale Rosa Vulpio e dalla vicepresidente Anna Musacchio. Il documento formale è stato firmato alla presenza dei sindaci Livio Valvano da Melfi e Angelo Sbrocca da Termoli.

La delegazione melfitana sarà accolta della presidente, delle componenti del direttivo e delle socie del sodalizio. L’incontro è alle ore 10 nella sala consiliare della città adriatica, legata alla cittadina lucana oltre che solidi rapporti di collaborazione tra le sezioni, da radici di matrice storica riferiti alla dominazione sveva, quest’ultima testimoniata dai due castelli federiciani, da rapporti riferiti alla presenza dello stabilimento ex Fiat in ambedue le località e dal reciproco scambio di unità operative, di lavoratori e famiglie, nel corso degli anni. Dopo il cerimoniale in municipio e la relazione storica a cura di Fernanda Pugliese, socia e direttrice di Meteora, rivista della sezione, i graditissimi ospiti visiteranno la città e il borgo antico con la guida autorevole del presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena.